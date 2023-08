Crescono gli sbarchi, a settembre il decreto sicurezza 

L’esortazione al Fondo monetario internazionale affinché si sblocchino i fondi alla Tunisia e un nuovo decreto sicurezza in arrivo a settembre che conterrà una stretta anche sul fronte delle espulsioni e della verifica dell’età dei migranti presunti minori. Il governo studia le contromisure per far fronte al malessere di governatori e sindaci dopo le nuove ondate di sbarchi, che in queste ore sembrano rallentati solo per le difficili condizioni del mare. Tra gli ultimi a lanciare l’allarme è stato il governatore Zaia: «Siamo preoccupati perché non ci sono più spazi e la situazione rischia di diventare inquietante», dice il presidente veneto aggiungendosi agli avvertimenti dell’Anci che nello specifico invece lamenta l’impossibilità di garantire tutele sul sistema di accoglienza di minori stranieri non accompagnati: in duemila sono arrivati soltanto nell’ultimo week end.

In questo senso nel nuovo decreto legge, in arrivo il prossimo mese, potrebbe arrivare una stretta sui controlli medici effettuati per stabilire l’età (dalla radiografia del polso ad altre verifiche anatomiche) di quei migranti appena sbarcati che durante le visite si dichiarano minorenni. «Ci potrebbe essere un tagliando sulla legge Zampa», si limita a dire il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni riferendosi all’attuale norma in vigore che stabilisce accertamenti ritenuti meno invasivi. II dl sicurezza allo studio conterrà inoltre un giro di vite sulle espulsioni degli irregolari con elevato profilo criminale e soggetti violenti. Resta l’aumento esponenziale di arrivi di migranti su cui pesa la difficile situazione socio economica a Tunisi. Ad esporsi in prima linea su questo fronte è il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, il quale contesta «il rigidismo dell’Fmi che ancora lesina l’apertura di credito alla Tunisia dicendo che prima devono garantire rispetto dei diritti. Noi ci permettiamo di osservare che se non sei in grado di pagare lo stipendio ai poliziotti non sei in condizione di garantire l'ordine pubblico e quindi i diritti si tutelano di meno». Tra i prossimi provvedimenti Mantovano annuncia anche il nuovo decreto flussi: «Sarà a breve pubblicato - dice - e per la prima volta è triennale, 450mila stranieri che verranno in modo regolare».

