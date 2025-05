Crescono gli orti degli alunni-contadini 

Le classi della scuola primaria di via Inghilterra hanno trasformato un semplice spazio incolto in un’oasi di verde e colori. Sono nati così negli ultimi mesi gli orti scolastici curati dagli alunni, ricchi di frutta e verdura in crescita.

E a sorvegliarli c’è uno speciale guardiano, ossia uno spaventapasseri realizzato dagli stessi bambini con lo scopo di tenere lontani gli uccellini che potrebbero rovinare le coltivazioni. Il progetto voluto dalla dirigenza della scuola e dai docenti nasce dalla convinzione che coltivare un orto è un’esperienza che unisce divertimento e apprendimento.

«I bambini imparano a prendersi cura delle piante» spiegano dalla dirigenza, «a rispettare la natura e a lavorare insieme. E presto potranno raccogliere il frutto del loro lavoro». Tra qualche tempo, quando saranno cresciute, avranno infatti zucchine, melanzane, insalata e tanti altri prodotti della terra pronti da utilizzare per una merenda a km zero.

Non è la prima volta che le scuole cittadine avviano l’esperienza degli orti nei propri cortili, che coinvolgono i bambini in un clima di partecipazione e di allegria.

RIPRODUZIONE RISERVATA