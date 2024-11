Crescono gli occupati ma 16mila quartesi restano senza lavoro 

Quasi mille disoccupati in meno rispetto allo scorso anno, una riduzione di circa 2.500 se il confronto viene fatto con il 2018. Sono alcuni dei dati che emergono dal report stilato dall’Osservatorio del mercato del Lavoro della Regione e reso pubblico dal Centro per l’impiego di Quartu, da alcuni anni con sede nella zona artigianale. E a sorpresa cresce invece il numero degli occupati: 400 in più rispetto al 2023, circa 2.400 i quartesi iscritti alle liste di collocamento che hanno trovato un lavoro fisso dal 2018 ad oggi.

Trend positivo

La curva dei disoccupati finalmente è in discesa. Una tendenza che dura da sei anni: nel 2018 nelle liste dell’Aspal - l’agenzia sarda per le politiche attive del lavoro - erano oltre 19mila, scesi leggermente l’anno successivo, 18.805 nel 2020, 600 in meno nel 2021, poco più di 17mila lo scorso anno. E per il 2024 - almeno sino a inizio ottobre - è sceso ulteriormente: 16.674.

Restano comunque ancora tanti, troppi, i quartesi senza un impiego fisso, problema che si concentra soprattutto fra i quarantenni: la fascia d’età più numerosa degli iscritti al Centro per l’impiego del lavoro di Quartu è quella che va dai 45 ai 54 anni, seguita da quella dei 30-44 anni, gli ultra cinquantenni, e infine gli under 30. Quasi tutti hanno un diploma in mano, oltre il 50 per cento, la licenza media il 30 per cento, seguiti dai laureati in cerca di lavoro che risultano di più rispetto a chi ha concluso solo il ciclo base d’istruzione, le elementari.

Il dato di chi tra gli ex disoccupati ha invece trovato lavoro è in salita costante: 4.587 nel 2018, 6.585 nel 2023, e quest’anno risultano poco meno di 7mila. Conseguenza anche delle politiche di accompagnamento nella ricerca di un posto da parte dell’Aspal.

Le misure in campo

Un bilancio positivo che fa bene sperare anche i vertici del Comune. «L’amministrazione sta facendo quanto di sua competenza mettendo in campo tante iniziative volte a incentivare l’occupazione e la nascita di nuove imprese», spiega il vicesindaco Tore Sanna. In testa i cantieri Lavoras finanziati dalla Regione, quest’anno con un tesoretto di 1 milione e 600mila euro, quasi mezzo milione in più rispetto al passato. «Abbiamo puntato su progetti che diano la possibilità di un lavoro - anche se a tempo - a quelle professionalità che risultano più numerose nelle liste del Centro per l’impiego», dice Sanna. Operai e giardinieri in primis, ma anche addetti alle pulizie.

Lavoras e imprese

I cantieri di quest’anno sono appena partiti, gli altri finanziati di recente sono in programma nel 2025. Si va dagli interventi di manutenzione ordinaria per la conservazione e valorizzazione degli edifici pubblici - scuole, biblioteche, uffici comunali, centri culturali e sportivi - alla cura dell’igiene e del decoro urbano. Gli impiegati a tempo dovranno occuparsi anche del verde pubblico, gestione del cimitero, e del presidio di spazi pubblici come il parco Matteotti e il Poetto. E ancora: la valorizzazione di beni storici come il Nuraghe Diana, la Villa Romana e la batteria Carlo Faldi.«Contemporaneamente», aggiunge Sanna, «puntiamo anche sulla nascita di nuove imprese con il de minimis che abbiamo finanziato con 240mila euro. A breve pubblicheremo il bando».

