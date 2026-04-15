«Crescita sportiva e umana al Torneo delle Regioni» 

Una competizione, quattro squadre, cinque mesi di attività. Sono i numeri di una programmazione cominciata a novembre con i raduni e terminata in Puglia a marzo con le finali del Torneo delle Regioni che ha visto in campo le rappresentative regionali di calcio a 11 della Sardegna maschili (Juniores, Allievi e Giovanissimi) e femminile, protagoniste di una manifestazione nazionale e soprattutto di una splendida esperienza sportiva e umana. Il risultato? Marginale.

Questi gli elementi più importanti segnalati dai quattro allenatori intervenuti nella trasmissione “Giovani di categoria” su Radiolina. Un cammino cominciato con i raduni (14-15 raduni per categoria con centinaia di giovani atleti), con il lavoro fondamentale del Comitato regionale, e concluso con la selezione di 20 ragazzi e ragazze che hanno avuto l’opportunità di rappresentare la Sardegna sui campi pugliesi.

La scelta del gruppo definitivo è stata sicuramente il passaggio più complesso ma non l’unico, come ha confermato l’allenatore degli Under 19 Andrea Contini: «Alcuni dei miei ragazzi giocano già nelle prime squadre e per questo ringrazio le società che, seppur titubanti all’inizio, hanno dato l’ok alle loro convocazioni consentendo di poter svolgere un ottimo lavoro». Di natura diversa invece il problema riguardante la squadra femminile. «I numeri sono minori rispetto alle altre categorie», ha sottolineato il mister Antonio “Lello” Floris, «abbiamo scelto di portare ragazze di 15 anni che hanno giocato contro realtà nazionali importanti. Un momento di crescita per il nostro movimento, che nell’Isola sconta anche la difficoltà di una divisione netta tra nord e sud, con poche squadre al centro».

Luca Lapa, allenatore dei Giovanissimi, ha evidenziato invece la maggior difficoltà del suo gruppo: «Per i nostri ragazzi era la prima volta in un evento del genere. In poco tempo abbiamo creato un’alchimia impensabile». Infine Omar Rivolta, tecnico della rappresentativa Allievi, è entrato più nell’aspetto tecnico: «Abbiamo scelto i ragazzi che ci sembravano più tecnici. Volevamo dare un’identità precisa alla squadra e il bel gioco è stata la nostra caratteristica riconosciuta anche a livello nazionale».

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