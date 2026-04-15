VaiOnline
Giovanili.
16 aprile 2026 alle 00:07

«Crescita sportiva e umana al Torneo delle Regioni» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Una competizione, quattro squadre, cinque mesi di attività. Sono i numeri di una programmazione cominciata a novembre con i raduni e terminata in Puglia a marzo con le finali del Torneo delle Regioni che ha visto in campo le rappresentative regionali di calcio a 11 della Sardegna maschili (Juniores, Allievi e Giovanissimi) e femminile, protagoniste di una manifestazione nazionale e soprattutto di una splendida esperienza sportiva e umana. Il risultato? Marginale.

Questi gli elementi più importanti segnalati dai quattro allenatori intervenuti nella trasmissione “Giovani di categoria” su Radiolina. Un cammino cominciato con i raduni (14-15 raduni per categoria con centinaia di giovani atleti), con il lavoro fondamentale del Comitato regionale, e concluso con la selezione di 20 ragazzi e ragazze che hanno avuto l’opportunità di rappresentare la Sardegna sui campi pugliesi.

La scelta del gruppo definitivo è stata sicuramente il passaggio più complesso ma non l’unico, come ha confermato l’allenatore degli Under 19 Andrea Contini: «Alcuni dei miei ragazzi giocano già nelle prime squadre e per questo ringrazio le società che, seppur titubanti all’inizio, hanno dato l’ok alle loro convocazioni consentendo di poter svolgere un ottimo lavoro». Di natura diversa invece il problema riguardante la squadra femminile. «I numeri sono minori rispetto alle altre categorie», ha sottolineato il mister Antonio “Lello” Floris, «abbiamo scelto di portare ragazze di 15 anni che hanno giocato contro realtà nazionali importanti. Un momento di crescita per il nostro movimento, che nell’Isola sconta anche la difficoltà di una divisione netta tra nord e sud, con poche squadre al centro».

Luca Lapa, allenatore dei Giovanissimi, ha evidenziato invece la maggior difficoltà del suo gruppo: «Per i nostri ragazzi era la prima volta in un evento del genere. In poco tempo abbiamo creato un’alchimia impensabile». Infine Omar Rivolta, tecnico della rappresentativa Allievi, è entrato più nell’aspetto tecnico: «Abbiamo scelto i ragazzi che ci sembravano più tecnici. Volevamo dare un’identità precisa alla squadra e il bel gioco è stata la nostra caratteristica riconosciuta anche a livello nazionale».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

la crisi

Caro prezzi, Bruxelles apre agli aiuti di Stato

L’ipotesi per limitare l’impatto del conflitto Ma Salvini la boccia: «Un pannicello caldo» 
La crisi

«Non c’è più rapporto con Meloni»

Nuovo affondo di Trump: «Ci nega l’aiuto, non vuole essere coinvolta» 
Il giallo

Precipita dalla finestra: omicidio?

Trovata morta una 66enne, indagato l’anziano proprietario di casa 
Matteo Vercelli
Consiglio

Asl, Todde nomina gli ultimi due manager

Scelti Spano (Sassari) e Polimeni (Medio Campidano). Scontro in Aula col centrodestra 
Roberto Murgia
L’inchiesta

«Non ti disturbo più: che fai, mi spari?»

L’audio choc del personal trainer 42enne freddato a Foggia 