«Crescita record per i redditi in Sardegna» 

Negli ultimi quattro anni, tra il 2019 e il 2022, i redditi delle famiglie sarde sono aumentati del 10,4%. Il dato, richiamato ieri da Matteo Salvini durante la sua visita a Cagliari, emerge dall’analisi del Centro Studi Guglielmo Tagliacarne e Unioncamere. «La Sardegna ha superato con forza e tenacia la sfida della pandemia», ha commentato il presidente della Regione Christian Solinas, «è tra le regioni che registrano un incremento maggiore della disponibilità di spesa delle famiglie. Il sistema imprenditoriale ha dimostrato in questi anni una capacità di resilienza straordinaria, portando avanti le attività e salvaguardando i posti di lavoro in condizioni di estrema difficoltà. Questo ha fatto sì che l’economia dell’isola continuasse a crescere». Per Solinas, «il lavoro fatto in questi anni come Giunta è servito ad accompagnare e supportare l’equilibrio di un sistema che rischiava di essere fortemente compromesso».

In generale sono tutte del Sud le regioni che presentano gli incrementi del reddito delle famiglie più consistenti tra il 2019 e il 2022. Anche la graduatoria provinciale vede la presenza di ben sei province meridionali tra le prime dieci per variazioni di reddito. «Una crescita forte, che ci consente di guardare al futuro con ottimismo. La nostra Isola», conclude Solinas, «ha già dimostrato di possedere specificità uniche che la rendono attrattiva per investimenti e progetti all’avanguardia sotto molti punti di vista. Pertanto ci auguriamo di poter continuare ad accompagnarla in questa meritata fase di ascesa».

RIPRODUZIONE RISERVATA