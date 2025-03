Crescita, l’Isola è ancora lenta 

Negli ultimi 10 anni la Sardegna ha registrato una crescita economica positiva, senza però pareggiare i livelli nazionali e del Sud. Di positivo c'è che ha evidenziato una crescita del tasso di occupazione femminile superiore a quella italiana e del Sud, ma ha subito un calo demografico più marcato, con una riduzione della natalità superiore all'Italia e al Sud. Sono alcuni dei dati forniti ieri mattina a Nuoro, nell'auditorium Lilliu del Museo del Costume, per la seconda tappa (e per la prima volta in Sardegna) di “Verso Sud”, il road show della piattaforma internazionale promossa da Teha Group Ambrosetti. L’iniziativa, giunta alla quarta edizione, si è confermata come una piattaforma pubblico-privata nazionale e internazionale di incontro tra imprese, Istituzioni e mondo accademico, con l’obiettivo di tracciare una visione strategica del Sud Italia quale fulcro delle dinamiche di sviluppo euro-mediterranee. La presidente della Regione Alessandra Todde ha rimarcato la volontà di fare impresa in un contesto difficile e complicato come quello isolano e colto l’occasione per ribadire che la Manovra finanziaria è un atto politico coerente con il piano regionale di sviluppo appena presentato, impegnando complessivamente quasi 10 miliardi di euro in un percorso chiaro di stabilità economica e di sviluppo del nostro territorio».

In cifre

In Sardegna persistono criticità strutturali come basso Pil pro capite, scarsa produttività, limitata disponibilità di aziende innovative, ridotta presenza di giovani sul territorio e carenze infrastrutturali. In termini di capitale umano, la Sardegna sarebbe infatti l'ultima in Italia per quota di giovani, ma nonostante le criticità strutturali storiche, l'Isola mostra un buon dinamismo come un aumento del reddito (+8,4 per cento), crescente propensione alla Ricerca e Sviluppo (+15 per cento), buona performance delle amministrazioni pubbliche, diffusa visione positiva verso il futuro. Cresce l'export (+58,7 per cento), gli investimenti (sesto posto in Italia), crescita degli occupati, in particolare giovani. E poi, la manifattura sarda vede un ruolo guida dell'agroalimentare ed evidenzia un'elevata crescita.

Criticità

Leggero il calo delle presenze turistiche (3%), complice l'offerta ricettiva ancora sottodimensionata. Sul piccante argomento delle rinnovabili, la Sardegna presenta una dotazione di fonti energetiche rinnovabili classificata come buona, a partire da quella eolica con l'8,2 per cento, posizionandosi al sesto posto in Italia per produzione e coprendo oltre la metà del fabbisogno energetico regionale. «Oggi voglio parlare di coraggio - dice la presidente della Regione Alessandra Todde -. Pensare di fare impresa in un contesto come questo, difficile, complicato, mancante di una serie di aspetti che sono normali nel resto d'Italia e Europa credo debba essere sottolineato. Il nostro obiettivo deve essere quello di coniugare tradizione e modernità. Bisogna affrontare il tema della scuola, i ragazzi lasciano perché non trovano un contesto rispondente. Abbiamo 700 milioni da qua sino al 2027 da investire in rinnovabili che la Regione può gestire con consorzi industriali, aziende. O viaggiamo insieme o non viaggiamo».

