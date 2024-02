Crescita italiana, l’Ue taglia le stime  

La stagnazione economica di fine 2023 si è tradotta in un debole slancio a inizio 2024 e la Commissione europea ha rivisto al ribasso le stime sulla crescita nell'Eurozona e nell'Ue limandole di misura anche per l'Italia.

L'attesa è però di una graduale accelerazione nel corso dell'anno, con una crescita poi più stabile nel 2025. È comunque possibile ed è «nostra responsabilità» realizzare «una crescita sostenuta e sostenibile», ha sottolineato il commissario Ue per l'Economia Paolo Gentiloni, avvertendo che «l'incertezza rimane eccezionalmente elevata» per le «prolungate tensioni geopolitiche» il «rischio di un ulteriore ampliamento della crisi in Medio Oriente». L'Italia ha dati «nella media europea e quindi può aver fiducia» in una ripresa dell'attività, ma «è molto importante l'insieme di riforme e di investimenti del Pnrr». Nella zona euro l'attesa è dunque di un'economia in espansione dello 0,8% nel 2024 (dall'1,2% atteso in precedenza), dopo il +0,5% dello scorso anno e in crescita dell'1,2% nel 2025 (da +1,6%). Nell'Ue il Pil è atteso a +0,9% nel 2024 (da +1,3%) e a +1,7% nel 2025 (stima invariata). Per l'Italia la limatura è dal +0,8% indicato a novembre allo 0,7% per quest'anno, con un Pil che salirà poi dell'1,2% nel 2025 (confermato).

Concorrenti

L'Italia farà peggio di Francia (+0,9%) e Spagna (+1,7%), ma meglio della Germania che salirà di un contenuto +0,3%, con un netto taglio delle stime precedenti (+0,8%). La Gran Bretagna, si è appreso intanto oggi, è entrata in recessione tecnica nel quarto trimestre 2023, con una contrazione dello 0,3% negli ultimi tre mesi dell'anno, dopo il -0,1% segnato tra agosto e settembre.

Futuro

Presentando le previsioni Gentiloni ha segnalato che con la crisi nel Mar Rosso «i tempi di consegna per le spedizioni tra l'Asia e l'Ue sono aumentati di 10-15 giorni e i costi di circa il 400%», ma «almeno finora, né le catene di approvvigionamento globali né quelle dell'Ue appaiono sotto tensione» e «l'aumento dei costi di spedizione è destinato a esercitare una limitata pressione al rialzo sull'inflazione nell'Ue». Tornando all'Italia, l'attesa è che si veda un'accelerazione degli investimenti nel 2025, man mano che l'attuazione dei progetti del Pnrr accelera, con uno stimolo sia della spesa per le infrastrutture e sia dell'acquisto di beni materiali e immateriali delle imprese, che trarranno vantaggio anche dal miglioramento delle condizioni finanziarie.

