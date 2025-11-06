Crescita e sviluppo, le nuove lezioni di Programma US 

Il tema della delega dall’imprenditore al dirigente d’azienda, il rischio di confondere questo strumento fondamentale per le imprese con un «lasciar fare», senza controllo e senza obiettivi prefissati: è stato questo uno degli argomenti trattati ieri in avvio del secondo ciclo di lezioni di Programma US, il progetto di alta formazione promosso dal gruppo L’Unione Sarda a cui partecipano 30 imprenditori dell’Isola. In “cattedra”, nella sala Giorgio Pisano del centro polifunzionale di piazza L’Unione Sarda, la docente Marina Puricelli, docente di Organizzazione aziendale della Sda Bocconi.
Oggi una nuova sessione con l’intervento di Carlo Alberto Carnevale Maffè, professore di Strategia aziendale: si parlerà di crescita e sviluppo nelle piccole e medie imprese.
