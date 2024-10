«Crescita drammatica dei dati per colpa dello stile di vita sbagliato» 

Il diabete è una malattia metabolica cronica caratterizzata da livelli elevati di glicemia (zucchero nel sangue). Secondo l’IDF (International Diabetes Federation) 536 milioni di adulti in tutto il mondo, tra i 20-79 anni (nel 2021), hanno il diabete. In realtà esistono molte forme di diabete», evidenzia Rosangela Maria Pilosu, diabetologa dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari: «quelle principali sono il Diabete mellito di tipo 1 e il Diabete mellito di tipo 2. Il diabete di tipo 1, ha una componente genetica e una componente autoimmune, è noto anche come diabete giovanile o diabete insulino-dipendente, infatti il pancreas non riesce a produrre l’insulina, l’ormone che regola gli zuccheri nel sangue, per questo la sola terapia è la somministrazione di insulina».

«Il Diabete di tipo 2 rappresenta il 90 % di tutti i casi di diabete», spiega la specialista: «Negli ultimi decenni il numero dei pazienti con diabete di tipo 2 è aumentato, in modo drammatico, a causa del cambiamento degli stili di vita, della sedentarietà, dell’alimentazione scorretta. Questa forma di diabete è però una malattia che si può evitare in molti casi e ritardare in molti altri, adottando un corretto stile di vita, aumentando l’attività fisica, mangiando in modo corretto, facendo dei controlli preventivi quando si sa di avere familiarità con questa tipologia di disturbo».

«In Sardegna», specifica la dottoressa Pilosu, «secondo i dati Istat del 2023, 102.000 persone dichiarano di essere diabetiche, ossia il 6,5% della popolazione, in Italia il 6,6%. Secondo i dati regionali ATS del 2017 erano circa 115 mila, al momento attuale si stimano oltre 120 mila persone con il diabete. La caratteristica della Sardegna è però l’alta incidenza di diabete di tipo 1: la nostra regione contende alla Finlandia il primato mondiale per numero di casi in rapporto alla popolazione. Se si considera la fascia fino a 14 anni, in Sardegna risultano 60 casi ogni 100.000, nel resto d’Italia, si hanno da 6 a 10 casi ogni 100.000 abitanti l’anno. Ma il diabete di tipo 1, oltre che l’età pediatrica, interessa anche l’età giovanile e dell’adulto, complessivamente si stimano in Sardegna circa 12.000 pazienti».