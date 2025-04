«Cresceremo»,  la Cos non ci sta e vuole iniziare a vincere 

Con un punto in quindici giornate la COS Sarrabus Ogliastra chiude la classifica dell’Eccellenza. Il (solo) pareggio risale al primo turno nel derby col Tortolì, gara d’esordio in tutti i sensi per la matricola allenata da Fabio Grisoli. Ma la squadra ogliastrina non demorde. Serena Ferreli, 18enne centrale difensivo gialloblù, vuole invertire il trend di quattordici sconfitte consecutive, a tre turni dal termine della stagione. «Cerchiamo di migliorare sempre, questo è comunque un bellissimo percorso di crescita e sono sicura che in questo finale di torneo possiamo raggiungere qualche buon risultato». Le attenuanti non mancano, a giustificare le difficoltà di una stagione tutta in salita.

«La squadra ha tanta esperienza da fare, con ragazze molto giovani alle quali anche io cerco di dare una mano. Sono fantastiche», sottolinea Ferreli, che parla da leader e già si sente tale al cospetto delle più giovani. L’esperienza non le manca dopo i quattro anni nel Tortolì, prima nell’U17 e poi in prima squadra, in Eccellenza. Da questa stagione veste i nuovi colori della COS. «Sono nata a Tortolì e sento un grande senso di appartenenza, sono onorata di rappresentare l’Ogliastra. Dopo quattro anni ho scelto di provare qualcosa di nuovo». L’ex rossoblù preferisce non sbilanciarsi sul futuro, convinta però che «con l’esperienza di questa stagione e con qualche elemento di qualità, si può fare meglio». Domenica intanto c’è la trasferta di Selargius, quindi la sfida interna con la Pgs Audax Frutti d’Oro, per chiudere poi con la gara di Maracalagonis. Tre occasioni per tornare a fare punti. (a.zu.)

