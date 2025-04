Crescere sui mercati: aiuto alle imprese 

Alla Camera di commercio di Nuoro, diretta da Agostino Cicalò, arriva il progetto SEI (Sostegno all'export in Italia).

Si tratta di un'iniziativa promossa da Unioncamere Nazionale e dalle Camere di Commercio italiane, con il supporto di Promos Italia, per aiutare e sostenere le imprese locali a crescere nei mercati internazionali grazie a servizi gratuiti e qualificati.

Per le aziende aderenti, il programma SEI offre formazione qualificata in materia di internazionalizzazione e accesso ai finanziamenti, checkup e assessment per identificare bisogni e potenzialità per il proprio export, supporto nella scelta dei mercati esteri con il maggiore potenziale per i propri prodotti, oltre a una definizione della strategia di ingresso nei mercati esteri, selezionati attraverso un piano export su misura, promozione del made in Italy e "financial advisory" per accedere ai finanziamenti e informazioni sulle gare d’appalto. Una opportunità per chi vuole crescere.

Per aderire al progetto basterà accedere al sito della Camera di commercio di Nuoro e compilare il questionario nel link del portale SEI.

