VaiOnline
Il focus
04 novembre 2025 alle 01:24

Crescere nei territori, la nuova sfida del M5S avvantaggia Solinas  

Il consigliere regionale favorito rispetto alla senatrice Licheri 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Crescere nei territori, per agganciare quel radicamento che mai ha caratterizzato il movimento. Ma adesso il consenso locale è necessario per giocare ad armi pari con gli alleati del centrosinistra. I Cinque Stelle sardi hanno deciso la missione per i mesi e gli anni a venire, una semina che tornerà comunque utile. Anche ragionando fuori dallo schema del Campo largo.

Nomi e obiettivi

La bussola interna, che un po’ suona a sveglia, il M5S se la sta dando perché a breve andrà scelta la nuova leadership regionale, come deciso dai vertici nazionali dopo la riconferma di Giuseppe Conte a presidente (era l’unico candidato e l’ultimo weekend di ottobre il 58,67 per cento degli aventi diritto al voto gli ha ridato la fiducia con l’89,3 per cento di sì). La sfida nell’Isola è tra Alessandro Solinas, il consigliere regionale presidente della commissione Bilancio, e Sabrina Licheri, l’ex sindaca di Assemini diventata senatrice. Una settimana fa i due erano semplicemente contendenti, i nomi in campo; ma adesso che il progetto a breve e medio termine del M5S ha confini più precisi, Solinas sembra in vantaggio sulla parlamentare.

Pesi e contrappesi

Il mutato scenario vale un abito sartoriale: affidare la guida del Movimento a un consigliere regionale, quindi con base in Sardegna, rende più agevole l’obiettivo di costruire nuovo consenso nei territori, sebbene dovrà essere compito di tutti contribuire a far crescere il M5S a livello locale. Decisivo, in questo senso, il risultato di Nuoro, dove la lista dei Cinque Stelle ha chiuso al 13,21 per cento e quella del sindaco Emiliano Fenu, parlamentare del Movimento per una legislatura e mezzo, prima al Senato e poi alla Camera, ha raccolto altri 9,11 punti. A Cagliari, alle Comunali di un anno fa, il M5S non è andato oltre il 5,6 per cento. Vero che Nuoro è la città della governatrice Alessandra Todde, ma i Cinque Stelle sardi leggono nei dati elettorali il segno di un potenziale inespresso ancora e quindi da sviluppare e coltivare.

Compiti futuri

Insomma, serve una nuova cura, è la parola d’ordine interna ai Cinque Stelle. La missione troverebbe riscontro anche in un altro elemento mai ufficializzato: da quando il M5S è al governo dell’Isola, a sostegno del movimento sarebbero nati una ventina di nuovi gruppi territoriali con almeno trenta militanti (il numero minimo previsto dallo statuto per dare vita ai meet up di grillina memoria). Unendo tutti i puntini del disegno, il M5S sardo si sta dando un nuovo orizzonte che, di fatto, esaurisce il compito di Ettore Licheri, il senatore scelto per trattare la candidatura di Todde alle Regionali del 2024. Per Licheri si profila un incarico da vicepresidente nazionale, ma non si esclude il ruolo di capogruppo a Palazzo Madama. Per farla breve, non sarà un declassamento, con queste opzioni.

Non tutto liscio

Sullo sfondo resta una certa ruvidità nei rapporti interni, sebbene l’unità dei Cinque Stelle faccia parte della narrazione confezionata per la stampa. L’ultimo tassello al mosaico l’ha aggiunto la stessa governatrice a metà ottobre, quando, a domanda precisa, ha detto che non è realistico vedere, in caso di rimpasto, l’assessora Desirè Manca passare dal Lavoro alla Sanità. Todde, in pratica, ha messo la pietra tombale su una proposta politica accarezzata dalla stessa governatrice, che sul punto si era pure confrontata con gli alleati. Poi il ripensamento, per ragioni che non sono note. Qualcosa, per forza, deve essere successo negli equilibri interni al movimento.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

La Lazio punisce un buon Cagliari

La squadra di Pisacane costruisce ma non segna, finisce 2-0 
Inchiesta

C’erano una volta i mandorli: «Distrutti da caldo e siccità»

A Sinnai si seccano oltre mille piante dei fratelli Pilleri 
Paolo Carta
Orecchioni (Policlinico): ogni problema viene centralizzato. Mascia (Cimo): ricostruire la rete

Accessi impropri, Pronto soccorso in tilt

Il territorio non riesce a “filtrare”, fino al 40% di codici bianchi e verdi 
Cristina Cossu
Il caso.

Sorgono, il referto per una frattura? A dicembre

Giorgio Ignazio Onano
Regione

Scuola sarda, nuovi tagli «Per ogni aula in meno c’è un paese che muore»

Considerate a rischio 9 autonomie Ma il dg Feliziani: «Non sarà così» 
Sara Marci
Giustizia

Referendum, raccolta firme in Parlamento

Serve l’ok di 80 deputati e 40 senatori, poi le liste al vaglio della Cassazione 
Roma sotto choc

Crolli ai Fori imperiali, operaio grave

Estratto dalle macerie dopo 11 ore. La Procura indaga per disastro colposo 