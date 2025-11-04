Crescere nei territori, la nuova sfida del M5S avvantaggia Solinas  

Crescere nei territori, per agganciare quel radicamento che mai ha caratterizzato il movimento. Ma adesso il consenso locale è necessario per giocare ad armi pari con gli alleati del centrosinistra. I Cinque Stelle sardi hanno deciso la missione per i mesi e gli anni a venire, una semina che tornerà comunque utile. Anche ragionando fuori dallo schema del Campo largo.

Nomi e obiettivi

La bussola interna, che un po’ suona a sveglia, il M5S se la sta dando perché a breve andrà scelta la nuova leadership regionale, come deciso dai vertici nazionali dopo la riconferma di Giuseppe Conte a presidente (era l’unico candidato e l’ultimo weekend di ottobre il 58,67 per cento degli aventi diritto al voto gli ha ridato la fiducia con l’89,3 per cento di sì). La sfida nell’Isola è tra Alessandro Solinas, il consigliere regionale presidente della commissione Bilancio, e Sabrina Licheri, l’ex sindaca di Assemini diventata senatrice. Una settimana fa i due erano semplicemente contendenti, i nomi in campo; ma adesso che il progetto a breve e medio termine del M5S ha confini più precisi, Solinas sembra in vantaggio sulla parlamentare.

Pesi e contrappesi

Il mutato scenario vale un abito sartoriale: affidare la guida del Movimento a un consigliere regionale, quindi con base in Sardegna, rende più agevole l’obiettivo di costruire nuovo consenso nei territori, sebbene dovrà essere compito di tutti contribuire a far crescere il M5S a livello locale. Decisivo, in questo senso, il risultato di Nuoro, dove la lista dei Cinque Stelle ha chiuso al 13,21 per cento e quella del sindaco Emiliano Fenu, parlamentare del Movimento per una legislatura e mezzo, prima al Senato e poi alla Camera, ha raccolto altri 9,11 punti. A Cagliari, alle Comunali di un anno fa, il M5S non è andato oltre il 5,6 per cento. Vero che Nuoro è la città della governatrice Alessandra Todde, ma i Cinque Stelle sardi leggono nei dati elettorali il segno di un potenziale inespresso ancora e quindi da sviluppare e coltivare.

Compiti futuri

Insomma, serve una nuova cura, è la parola d’ordine interna ai Cinque Stelle. La missione troverebbe riscontro anche in un altro elemento mai ufficializzato: da quando il M5S è al governo dell’Isola, a sostegno del movimento sarebbero nati una ventina di nuovi gruppi territoriali con almeno trenta militanti (il numero minimo previsto dallo statuto per dare vita ai meet up di grillina memoria). Unendo tutti i puntini del disegno, il M5S sardo si sta dando un nuovo orizzonte che, di fatto, esaurisce il compito di Ettore Licheri, il senatore scelto per trattare la candidatura di Todde alle Regionali del 2024. Per Licheri si profila un incarico da vicepresidente nazionale, ma non si esclude il ruolo di capogruppo a Palazzo Madama. Per farla breve, non sarà un declassamento, con queste opzioni.

Non tutto liscio

Sullo sfondo resta una certa ruvidità nei rapporti interni, sebbene l’unità dei Cinque Stelle faccia parte della narrazione confezionata per la stampa. L’ultimo tassello al mosaico l’ha aggiunto la stessa governatrice a metà ottobre, quando, a domanda precisa, ha detto che non è realistico vedere, in caso di rimpasto, l’assessora Desirè Manca passare dal Lavoro alla Sanità. Todde, in pratica, ha messo la pietra tombale su una proposta politica accarezzata dalla stessa governatrice, che sul punto si era pure confrontata con gli alleati. Poi il ripensamento, per ragioni che non sono note. Qualcosa, per forza, deve essere successo negli equilibri interni al movimento.

