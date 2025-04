Cresce l’esercito dei poveri 

Tappa a Nuoro, in Comune, del presidente nazionale della Croce rossa italiana, Rosario Valastro. Occasione per fare il punto sulle attività e per celebrare il costante impegno dei volontari, nonostante le difficoltà.

I numeri

Sono 1350 i pacchi mensili distribuiti dal comitato di Nuoro, presieduto da Giovanna Delrio. Sono continuativi, destinati alle stesse famiglie in difficoltà, consegnati una volta al mese in via Cucca, all’angolo con via Collodi. Il numero cresce costantemente e si arricchisce anche dei “salutari”, ossia persone che chiedono alimentari e generi di prima necessità e vengono distribuiti soprattutto a chi arriva da altri paesi. Come ha spiegato la direttrice Antonella Citzia, «si tratta di una risposta alle esigenze di molte persone che arrivano da fuori per ricevere aiuto». Rimandando al mittente accuse di poca operatività, la Cri in città ha un impegno costante: i volontari sono 135, di cui 89 operano a Nuoro, supportando le attività di soccorso e distribuzione 24 ore su 24. Le sedi di via Trieste e via Roma sono sempre operative, ma, in occasione della visita del presidente nazionale, il comitato è stato accolto nella sala del Comune. I volontari rispondono alle richieste anche nelle ore notturne.

I volontari

Le richieste di aiuti aumentano ma, come sottolinea Citzia, si affronta anche una crisi di disponibilità di volontari. «Diversi hanno perso la qualifica perché non avevano accumulato abbastanza ore di servizio», spiega. La Cri di Nuoro è partner capofila nella distribuzione degli aiuti per le organizzazioni locali. A supporto di tutte le attività, sono operative cinque ambulanze a Nuoro, Arzana, Siniscola, Macomer, pronte a intervenire a supporto di manifestazioni e visite specialistiche. Citzia segnala che sono sempre meno le persone che chiedono accompagnamenti per visite, poiché molte rinunciano alle cure a causa delle difficoltà economiche. «Non c’è paese della provincia senza sofferenza», ricorda.

Per affrontare la carenza di volontari, sono stati attivati due corsi per nuovi soccorritori, con 380 domande arrivate solo per Nuoro. Porteranno alla formazione di 60 volontari e sono una risposta diretta alla necessità di rinnovare le fila della Cri, per garantire l’assistenza continua.

Lo “Scudo blu”

A Nuoro la Croce rossa attiva il progetto “Scudo blu”. Iniziativa unica in Sardegna che ha l’obiettivo di proteggere i beni culturali e monumentali in caso di conflitto o emergenze. Sono otto i siti individuati che saranno protetti dalla Croce rossa, tramite la procedura avviata dal comitato di Nuoro tra cui la seicentesca chiesa delle Grazie in città, Villa Piercy a Bolotana, il castello della Fava di Posada, la chiesa romanica di San Nicola a Ottana, Santa Sabina a Silanus e Santa Maria di Corte a Sindia. Sono tutti in fase di certificazione, mentre la basilica di Saccargia ha già ottenuto il via libera dalla Soprintendenza e sarà il primo sito sardo a a essere protetto dallo Scudo blu, con inaugurazione a fine mese.

