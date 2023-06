Cresce l’esercito dei nuovi poveri 

«Sogno di dover chiudere la mensa per mancanza d’utenza, ma la realtà è un’altra e le famiglie che necessitano di un pasto caldo sono in progressivo e costante aumento». Così Bruno Ventagliò, ex comandante della Stazione dei carabinieri di Iglesias e oggi direttore della Sodalitas testimonia come l’indigenza sia un fenomeno in espansione anche a Iglesias.

I conti

«Distribuiamo ogni giorno oltre 150 pasti, il doppio rispetto a dieci anni fa - racconta - si tratta di un numero che nemmeno fotografa il reale panorama, perché le persone che necessitano d’aiuto sono almeno il triplo». Trenta volontari operativi distribuiti fra i servizi gratuiti del 118, del consultorio famigliare, della mensa e del guardaroba solidale: «Perché sempre più persone non riescono a comperarsi nemmeno un pantalone o una maglietta per i propri figli - prosegue il presidente - Il 90 percento della nostra utenza ha un “Isee” inferiore ai 3 mila euro». Persone che hanno di recente perso il posto di lavoro, costrette ora a rivolgersi alla mensa di via Melis de Villa per un pasto caldo, con il capo chino per l’imbarazzo :«Perché il povero spesso non si fa notare - spiega Marco Eltrudis, consigliere comunale, attivista d’iniziative solidali e consulente familiare - Il fenomeno della disoccupazione si ripercuote sul nucleo famigliare e così aumentano le separazioni e si crea un disagio sociale molto marcato ed in crescita». Occorre una forte catena solidale per cercare di limitare l’evento: «Una catena che si regge grazie al prezioso contributo della Diocesi. - spiega Ventagliò - Anche il Comune riveste un ruolo fondamentale».

I casi

Rispetto al passato si è abbassata l’età media di chi ha la necessità di dover richiedere un pasto caldo: «Ora la fascia d’età è quella dei 45 anni. - rivela Gabriella Troncia, storica amministratrice della Sodalitas e attualmente volontaria operativa presso il consultorio - Questo accade perché è più semplice rispetto al passato perdere il posto di lavoro, si diventa poveri improvvisamente e non si riesce a far fronte al rincaro di tutti i servizi, di tutti i beni anche di prima necessità». Carmela Taras è una delle cuoche volontarie che garantisce un pasto caldo per tutti: «Capita d’intravedere durante l’attesa per la distribuzione dei volti di persone che fino a poco tempo prima erano del tutto autonome finanziariamente. - racconta - Con tanti bisognosi s’instaura un rapporto e quando qualcuno di questi ci avvisa che per un periodo non necessiterà del nostro aiuto perché ha trovato un’occupazione, il cuore ci scoppia di gioia. Purtroppo però non accade troppo spesso».

RIPRODUZIONE RISERVATA