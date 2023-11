Cresce l’esercito dei lavoratori poveri 

Anche a Guspini il lavoro non garantisce più una vita dignitosa: arrivare alla fine del mese è difficile, le persone hanno sempre maggiori difficoltà nel misurarsi quotidianamente con la riduzione della capacità d’acquisto e la Caritas per rispondere a questa richiesta ha avviato uno sportello. «Il lavoro povero – spiega Sergio Concas della pastorale del lavoro e della Caritas, nonché esponente della Cisl – è sempre più diffuso nelle categorie non sindacalizzate, dove il lavoratore deve accontentarsi delle disponibilità concesse dai datori e il sindacato non riesce ad ostacolare le conseguenze dovute alla forte crescita dell’inflazione».

Sotto la soglia

«Al Centro d'ascolto “Don Salvatore Spettu” – racconta Isa Saba, responsabile della Caritas locale – arrivano richieste di aiuto anche da parte di nuclei familiari dove il capofamiglia è occupato ma il cui reddito rientra nella fascia della povertà assoluta. Può trattarsi di lavori non qualificati, sottopagati o saltuari o che vengono retribuiti in modo discontinuo e pertanto non consentono una corretta gestione delle spese familiari».

Nel Ccentro d’ascolto le storie di “lavoro povero” si intrecciano: sempre più spesso avere un salario fisso, se non adeguatamente retribuito, sicuro e protetto, non risolve le esigenze dei lavoratori e delle lavoratrici e delle loro famiglie. In più occasioni, nell’arco dell’anno, la Caritas organizza raccolta di viveri nei centri commerciali.

La corsa dei prezzi

«Dal prossimo aprile – ricorda Marinello Frau di Federconsumatori – ci sarà la liberalizzazione completa sul costo dell’energia elettrica e tanti, preoccupati, vengono da noi per ricevere assistenza. Anche i prezzi degli alimentari – sottolinea ancora Frau – sono fuori controllo».

«A Guspini – sostiene Gabriele Virdis, segretario della Cgil – la disoccupazione giovanile e il lavoro nero sottopagato vanno ad attaccare sempre più le condizioni economiche di lavoratori e pensionati. Sottolineiamo l’urgenza di una riforma fiscale seria e di misure adeguate a combattere l’evasione fiscale: il recupero delle risorse economiche dovrebbe essere finalizzato al finanziamento della sanità e della scuola pubbliche. Il nostro territorio, in particolare, continua a essere uno dei più poveri d’Italia», aggiunge il sindacalista: «La mancanza di lavoro di garanzia non aiuta. I contratti spesso e volentieri non vengono rispettati, dando così spazio al lavoro nero o a molteplici forme di precarietà».

Mutui e affitti

«Sempre più persone che percepiscono un salario si rivolgono al servizio sociale – sottolinea Alberto Lisci, assessore comunale competente – perché hanno difficoltà economiche: si tratta spesso di nuclei familiari numerosi che, avendo un solo reddito, non riescono più a pagare il mutuo della casa o hanno difficoltà a pagare un affitto. Purtroppo – ammette l’esponente della Giunta – per queste persone possiamo fare ben poco perché non esistono misure adeguate e le poche risorse che hanno i Comuni sono destinate a chi non possiede nessun reddito».

RIPRODUZIONE RISERVATA