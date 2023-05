Cresce l’erba sul tracciato del Trenino 

Nessuno vuole tagliare l’erba sulla ferrovia. La gara d’appalto, indetta dall’Arst, è stata snobbata dalle imprese. La procedura per l’aggiudicazione dei lavori è andata deserta, nonostante l’affidabilità del committente in quanto azienda a partecipazione pubblica. La tratta ferroviaria necessita di manutenzione urgente: l’erba ha cancellato le rotaie. Ma nonostante la stagione turistica sia già iniziata, in Ogliastra il Trenino verde sarà in movimento soltanto il 30 giugno, a meno di un miracolo. Nel confermare il flop Carlo Poledrini, 64 anni, direttore centrale Arst, rassicura sui lavori: «Gli interventi sono programmati con il nostro personale. Ovviamente a brevissimo».

I sindaci

Martedì prossimo una delegazione ristretta di amministratori comunali è stata convocata a Cagliari dai vertici Arst. In agenda anche il tema della manutenzione, a oggi ancora in congelatore. «Stiamo seguendo da vicino la situazione. Non parleremo soltanto dello stato delle lavorazioni ma - annuncia Angelo Stochino (53), sindaco di Arzana - cercheremo di capire se sarà possibile anticipare la partenza del Trenino. Compresa la tratta di Gairo che, a oggi, dovrebbe prendere il via ad agosto. Noi vogliamo garantire questo turismo esperienziale». Nessuno poteva ipotizzare che la gara d’appalto venisse snobbata. «Martedì - prosegue Stochino - cercheremo di capire se i Comuni possano essere utili al potenziamento della tratta. Nei territori di competenza potremmo impiegare i lavoratori dei cantieri verdi. L’obiettivo è portare a casa il risultato migliore per il territorio. Resta inteso un concetto: il Trenino verde è patrimonio collettivo». Il collega di Lanusei, Davide Burchi (45), sollecita una programmazione puntuale: «Dobbiamo investire sul Trenino con una programmazione seria e importante. La Regione lo deve al territorio e, soprattutto, agli operatori che, da anni, sono sempre in prima linea e meritano attenzione. Il Trenino è un attrattore turistico fondamentale». La gara d’appalto snobbata lascia perplesso il sindaco avvocato: «Possibile che i prezzi indicati non fossero interessanti».

Il calendario

Il Trenino 2023 esordirà in Ogliastra il 30 giugno. Partenza da Arbatax, capolinea Lanusei. A Gairo il vettore turistico non lo vedranno prima del 5 agosto, mese in cui sono previsti tre arrivi, più uno il primo sabato di settembre, quando per gli escursionisti sarà possibile beneficiare del servizio solo sulla Arbatax-Lanusei (ultimo viaggio 23 settembre). Trenta corse in tutto. Alessandro Murino (41), operatore turistico di Gairo, confida in un accordo con Arst per anticipare la partenza del Trenino: «L’incontro di martedì è già una conquista: lo attendevamo da otto mesi. Auspichiamo che la tratta non s’interrompa a Lanusei. Un’altra stagione come quella passata vuol dire chiudere baracca».