Cresce l’attesa per la Fiera dell’agricoltura 

Ad Arborea fervono i preparativi per la tradizionale Fiera dell’Agricoltura, a cura della Pro Loco, del Comune e del Sistema delle Cooperative di Arborea. Ma anche della Mostra regionale dei bovini di razza Frisona Italiana, giunta all’edizione numero 41, che sarà allestita dall’associazione Allevatori Sardegna con il contributo della Regione e di Agris.

Sono i due appuntamenti più attesi dell’anno, soprattutto dagli esperti del settore: i due eventi sono in programma il 30 aprile e il primo maggio al centro fieristico. Oltre alle solite sfilate dei capi in mostra, ai concorsi e alle gare di conduzione, in questa edizione la Fiera adotta lo slogan “Un mondo di tradizione, innovazione e futuro”, pensato per rimarcare meglio gli obiettivi del Sistema Arborea, che è ormai diventato un importante attrattore di interessi. A testimoniare questo anche il fatto che la Mostra mercato delle macchine e dei componenti per l’agricoltura ha già esaurito gli spazi espositivi disponibili. Sono confermate, sempre negli stessi giorni, un nuova edizione di Floroviva, la Fiera regionale orto florovivaistica, “Tavola in Fiera” con i prodotti locali e la asagra delle fragole, a cura dei fragolicoltori e della Pro Loco di Arborea.