Cresce l’attesa per la convocazione al ministero 

A Portovesme cresce l’attesa per la convocazione dal ministero delle Imprese e del Made in Italy che dovrebbe arrivare a giorni, dopo una settimana densa di incontri promossi dalla sottosegretaria Fausta Bergamotto per verificare la possibilità di una soluzione strutturale al caro-energia che ha messo all’angolo la Portovesme srl. Probabile che gli incontri vadano avanti anche in questi giorni.

«Al momento non abbiamo notizie di una nostra convocazione a Roma - dice Emanuele Madeddu, segretario della Filctem Cgil della Sardegna Sud Occidentale - stando agli impegni presi dalla sottosegretaria, possiamo attendere che si concluda questa settimana ma se lunedì non ci saranno notizie saremo costretti a prendere altre decisioni». La decisione, in caso di mancata convocazione al Mimit, non sarebbe un mistero: nei giorni più caldi della vertenza, prima del vertice in videoconferenza del 3 marzo, già si vociferava di una trasferta a Roma. «Stiamo aspettando, se servono altri giorni per definire le questioni va bene, ma non si potrà andare oltre questa settimana - dice Enzo Lai, segretario della Femca Cisl - altrimenti dovremo comunque andare noi a Roma».

Dal primo marzo la cassa integrazione coinvolge, a rotazione, tutti i lavoratori diretti e degli appalti. Il Governo si è preso dieci giorni di tempo per sentire tutte le parti in causa e poi tirare le somme alla ricerca di una soluzione strutturale che possa garantire nell’immediato il riavvio degli impianti. «Stiamo seguendo attentamente gli sviluppi - dice Pierluigi Loi, segretario regionale della Uiltec - non è ancora arrivata la convocazione».

