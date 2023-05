Cresce l’asilo nido comunale “Rosa Parks”, arriva la nuova aula con arredi Montessoriani 

Attraggono i 26 posti dell’asilo nido comunale “Rosa Parks” (0-3 anni) che, fin dal 2020, non è mai riuscito a soddisfare interamente le richieste di iscrizione.

Il servizio fa gola per la qualità della didattica e il costo della retta sulla quale incidono i fondi comunali, quelli dell’Inps e della Regione (il fondo Nidi Gratis, 200 mila euro all’anno fino al 2024) per una forbice di spesa mensile che a seconda dell’Isee si attesta tra le 90 e i 300 euro. Ora, la struttura ricavata nella scuola primaria di via Allende si amplia acquisendo una nuova aula finora usata come deposito: lo ha deciso il Consiglio comunale, all’unanimità. Nella nuova aula saranno impiegati arredi Montessoriani. «Metodi più sostenibili per finanziare il servizio che nel 2025 non godrà più dei fondi regionali», è però la richiesta di Fabio Secci e Franco Porcu della minoranza. «Se ne occuperà la prossima giunta», è la replica della sindaca Debora Porrà che si è soffermata anche sul polo innovativo “Ilaria Alpi”, una delle 30 nuove scuole statali innovative che ingloberà asilo e scuole di Villamassargia. «Siamo in fase di post progettazione poi Inps e Ministero delle Infrastrutture bandiranno l’appalto».

