Cresce l’allarme sicurezza dopo la brutale aggressione 

Zona rossa tra via dei Gremi e via Padre Zirano. L’aggressione subita da un giovane, lo scorso weekend, nella zona dei pullman ha confermato l’allarme lanciato da alcuni abitanti dell’area. Uno spazio, al confine tra il centro storico e Piandanna, dove da tempo abbondano le minacce, i vandalismi e il consumo di droga. E proprio l’astinenza da eroina e cocaina, e il bisogno di soldi per comprarle, è stata la causa della violenza consumata venerdì notte da due persone del Gambia, Essa Trawally e Jibbi Sow, 22 e 24 anni, ai danni di un ragazzo. Ieri in tribunale il giudice Giuseppe Grotteria ha disposto la convalida dell’arresto per entrambi, vista la gravità di quanto accaduto, e ora si trovano a Bancali. Oltre ad avere infierito con calci e pugni sulla vittima, uno dei due l’ha immobilizzato tenendogli premuto il ginocchio sul collo mentre l’altro, coperto da un passamontagna, gli sottraeva portafoglio e cellulare e poi gli spruzzava sul volto lo spray al peperoncino. A dare l’allarme ai carabinieri è stato il dipendente di un bar vicino che ha visto arrivare il ragazzo con gli occhi arrossati e sotto shock. Gli aggressori sono stati rintracciati presto dai carabinieri, già conosciuti alle forze dell’ordine come assuntori di stupefacenti, uno dei due privo del permesso di soggiorno. A difenderli le avvocate Elisabetta Udassi e Sabrina Mura. (e.fl.)

