Cresce la tensione, la Cina accerchia Taiwan 

Pechino. La Cina ha lanciato una “operazione punitiva” contro Taiwan. A tre giorni dall’insediamento alla presidenza dell’isola di William Lai, ritenuto da Pechino un «pericoloso separatista», l’Esercito popolare di liberazione ha deciso di mobilitare aerei e navi da guerra per «la presa di controllo del campo di battaglia», ha riferito il Comando del teatro orientale, con un accerchiamento e un blocco aereo-navale di cinque aree marittime. Almeno 49 jet sono stati rilevati dal ministero della Difesa di Taipei, in un bilancio diffuso nella notte. Ma ci sarebbero anche 15 navi militari e 16 unità della guardia costiera cinese.

L’operazione ha avuto inizio senza alcun preavviso alle 7.45 locali (1.45 in Italia) e ha visto l’utilizzo per la prima volta della guardia costiera. Un aspetto, quest’ultimo, che rispecchia il «cosiddetto “modello Kinmen”», ha notato Mathieu Duchatel, analista dell’Institut Montaigne, basato sulla «presenza nelle acque ristrette delle isole Daqiu, Xiaoqiu e Dongyin», nel controllo di Taiwan ma a pochi chilometri dalla costa della Cina e che in caso di attacco reale sarebbero il primo obiettivo. Quindi, Pechino continua «a scegliere aree in cui il governo taiwanese non ha dichiarato linee di base e acque territoriali. Attraversare la linea delle 12 miglia manderebbe il segnale che la Cina è disposta a rischiare uno scontro importante». Le manovre sono un «serio monito contro ogni tipo di interferenza straniera». E il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin si è spinto oltre: coloro che sostengono l’indipendenza rimarranno con «la testa rotta e il sangue che scorre», ha detto.

