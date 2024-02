Cresce la produzione del compost made in Sulcis 

Dai contenitori dei rifiuti, ai terreni che diventano più fertili: il territorio alimenta se stesso con il compost Made in Sulcis Iglesiente.

Un esempio lampante di economia circolare che, al momento, può far ritenere vinta una delle sfide lanciate dagli impianti di conferimento e trattamento operativi nell’ex discarica consortile di Carbonia: la produzione dell’ammendante, cioè dei fertilizzanti naturali derivati dalla lavorazione dei rifiuti organici prodotti da ognuna delle sessanta mila famiglie del territorio. Così apprezzato che aumentano gli utilizzatori legato al mondo agropastorale e alla trasformazione dei prodotti.

In piena recessione globale, e il Sulcis non fa eccezione, c’è un comparto che invece non soffre: è la produzione del compost che avviene da quasi dieci anni nell’impianto di Sa Terreda, finanziato con oltre un milione di euro con soldi pubblici, dove trovano lavoro undici persone (più un consistente indotto di artigiani e fornitori) e a cui conferiscono i 23 Comune del Sulcis Iglesiente più Teulada: «L’anno scorso – racconta Marco Ivaldi, manager, direttore dello stabilimento – abbiamo aumentato la produzione fra il 2 e il 3 per cento, e lo stesso incremento lo abbiamo registrato l’anno precedente: riusciamo a produrre seimila tonnellata all’anno: vinta la diffidenza iniziale facciamo i conti con realtà imprenditoriali che richiedono l’ammendante nato nel Sulcis>. Non fa fatica ad ammetterlo la Cantina sociale di Santadi, dove regna il Carignano: «Anche i soci che conferiscono da noi – spiega Gianni Poeta, agronomo, responsabile del comparto vinicolo – hanno sposato la filosofia dei prodotti il più possibile naturali per concimare i terreni delle vigne: riteniamo sia un’operazione valida». Sono così aumentati gli ordinativi.

Il compost che esce dal piccolo impianto di Carbonia piace anche agli allevatori: «Da circa quattro anni – analizza Giampiero Fenu, responsabile della coop Allevatori Sulcitani di Sirai - facciamo un uso massiccio dell’ammendante che in fin dei conti nasce nelle case di ogni sulcitano, sia per i riscontri positivi che abbiamo avuto soprattutto con gli allevatori di pecore i quali esigono erbe sane, ma anche per i prezzi abbordabili». Gianni Pes è un allevatore di ovini e bovini con terreni fra Is Fonnesus e Garamatta (lungo la provinciale 78 fra Carbonia e Perdaxius): non nasconde di <riempire motocarri interi di compost prodotto a Carbonia perché da anni ho messo al bando i concimi chimici: inoltre mi è sempre piaciuta l’idea che questo compost nasca dall’attenzione quotidiana di tutti noi quando ci liberiamo dei rifiuti». In minima parte, ne ha beneficio anche la bolletta Tari: ogni Comune evita di conferire in impianti lontani dal Sulcis Iglesiente.

