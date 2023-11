Cresce la disperazione tra gli ultimi della città 

La centrale operativa del volontariato è disposta su due piani e ha una donna al comando. «Non chiamatemi capo. Meglio coordinatrice», mette subito in chiaro Fernanda Loche, presidente - unica donna nella storia - del Comitato cittadino della Croce Rossa: incarico che porta avanti ininterrottamente da tre mandati; l’ultimo, in scadenza a febbraio del 2024, non rinnovabile. Auricolare all’orecchio, portatile sulla scrivania e organizzazione che fa pensare a una manager d’azienda. Dal suo ufficio con vista su viale Merello da un lato, e dall’altro sulla mensa del povero, snocciola numeri e racconta una città che ha visto trasformarsi. «Oggi vedo una Cagliari cambiata e con lei sono cambiata anche io».

Macchina della solidarietà

Sessantanove anni, ex insegnante al liceo artistico, moglie e mamma con un’incursione in politica (è stata ex vicesindaco di Donori e consigliera comunale di Cagliari durante l’amministrazione Floris). Da dodici anni gestisce un esercito di dipendenti e volontari chiamati a dare risposta a poveri, immigrati, persone sole e clochard. «I servizi si adeguano alle esigenze delle comunità. La nostra, Cagliari, ci racconta di un aumento della povertà scatenata dalla pandemia e che ancora non è diminuita ma sembra essersi stabilizzata». Le cifre sono annotate in apposito file: «Attualmente ci occupiamo di 1498 famiglie, per un totale di 4mila 149 assistiti. Di questi 126 sono bambini sotto i 2 anni, 316 fino ai 4, e 688 hanno tra i 5 e i quindici anni». Si aggiungono ulteriori 750 persone presenti nelle sedi distaccate sempre sotto la giurisdizione del comitato di Cagliari: Cortoghiana, Santadi, Iglesias, Serrenti e Soleminis. Uffici periferici, raggiunti comunque dalla solidarietà.

Le donazioni

Di numeri ce ne sono anche altri. Raccontano la generosità dei cagliaritani, perché sono le donazioni la benzina di questa macchina del bene. Che a distanza di tre mesi circa dalla scadenza dell’ultimo mandato di Fernanda già pensano a un nuovo presidente. «Le regole impediscono una mia rielezione», spiega prima di tracciare una sorta di bilancio. Lo fa dal suo ufficio, con le poltroncine rosse e la terrazza che guarda il vecchio ospedale dispensatore di vita durante la guerra. «Sicuramente c’è stato un impoverimento generale», spiega. «Quando sono arrivata c’erano tanti dipendenti e poche attività. Oggi mi accingo a lasciare un comitato super strutturato, capace di dare riposta alle emergenze attuali: primissima accoglienza ai migranti, richiesta di generi alimentari, assistenza agli invisibili che vivono per strada. Spesso sono padri separati che hanno perso casa e lavoro, parliamo anche di professionisti insospettabili». Tutto tracciato, perché ogni notte, sul cellulare, arriva il report puntuale. «Ciao Fernanda, oggi abbiamo assistito 51 persone»: messaggio recapitato a mezzanotte e mezza, nell’ultimo turno quotidiano dell’Unità di strada. Uno dei tanti servizi offerti alla città degli ultimi.

La sfida

Nei dodici anni sotto la sua guida è aumentata la povertà ma anche chi ha deciso di mettere la propria vita al servizio degli altri. «I nostri volontari sono passati da 410 nel 2012 agli attuali 662». Perché forse il bene è contagioso, così diventa persino più vicino l’attuale obiettivo del Comitato cittadino: «Abbiamo stipulato una convenzione con una grossa catena di distribuzione, abbiamo intenzione di acquistare un’autoemoteca da mettere al servizio della sanità pubblica». L’ultima grande sfida da aggiungere al bilancio.

