Cresce la differenziata, premio della Regione 

Percentuale del 77,6 per cento di differenziata, e poco più di 300mila euro di premialità regionale incassati. Fondo che il Comune utilizzerà per applicare sconti e agevolazioni in bolletta ai quartesi virtuosi che pagano la Tari regolarmente. La conferma della somma destinata al Comune di Quartu per il 2023 viene ufficializzata con una determinata del settore Ambiente del Municipio. «Grazie al leggero aumento della percentuale di differenziazione dei rifiuti, che discende dall’atteggiamento virtuoso della maggioranza dei cittadini, abbiamo la possibilità di recuperare risorse che reinvestiamo per garantire anche quest’anno la premialità Tari», annuncia il vicesindaco con delega all’Ambiente Tore Sanna. «Questo per dimostrare che più aumenta la qualità della raccolta, maggiore è la possibilità di recuperare ulteriori fondi, e di confermare di anno in anno le agevolazioni rivolte ai cittadini virtuosi non solo sotto il profilo della differenziazione dei rifiuti ma anche del pagamento del tributo». L’obiettivo - per il 2024 - è di raggiungere il traguardo dell’80 per cento di differenziata, missione che il Comune porterà avanti con controlli serrati, telecamere, e l’attività degli ispettori ambientali che partirà a breve.

