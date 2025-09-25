Cresce la differenziata e sfiora il 65 per cento 

A un passo dalla soglia minima del 65 per cento per la raccolta differenziata. Ne ha dato notizia, ieri in VI commissione, l’assessore all’Ambiente Pierluigi Salis illustrando i dati degli ultimi mesi. In particolare luglio, con il 63,3, ha registrato una crescita decisa che il Comune vuole rendere costante con l’estensione del porta a porta dal prossimo primo gennaio nei quartieri di Monte Rosello Alto e Prunizzedda. Rioni scelti per la vicinanza con l’agro e Luna e Sole, dove il servizio è già presente, e attraverso cui si intendono invertire le percentuali di utilizzo dei cassoni, ora al 58, facendole diventare del 46 rispetto al potenziale 54 di mastelli e carrellati. Una missione che partirà con l’introdurre le 3355 utenze di Monte Rosello Alto e le 3800 di Prunizzedda al nuovo corso del conferimento. «Faremo dei banchetti - spiega la funzionaria del settore Debora Manca- e sono già in corso le interlocuzioni con gli amministratori di condominio». Compito non semplice e che potrebbe trovare ostacoli come la dichiarazione da parte di alcuni privati di non avere spazi per il porta a porta. «Chiederò – sottolinea in questo senso il dirigente del settore Giovanni Pisoni – che l’amministrazione comunale cambi il regolamento». Sotto le 10 unità abitative dei palazzi, viene ricordato, si useranno i mastelli, sopra invece i carrellati o bidoni ma si contempla anche la soluzione dell’isola ecologica chiusa. Intanto, come già annunciato, la plastica dovrà essere accorpata con il barattolame perché non è avvenuto il ritorno economico che ci si aspettava dalla separazione. (e. f.)

