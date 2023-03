Cresce la candidatura sarda per l’Einstein Telescope: «Sarà strategico per l’Italia»  

«La candidatura sarda per ospitare l’Osservatorio europeo per le onde gravitazionali si fa ogni giorno più forte, segno evidente della convergenza a ogni livello istituzionale sull’opportunità strategica che l’infrastruttura rappresenta non solo per la Sardegna ma per l’intero Paese: avrebbe modo di riprendersi un ruolo da protagonista nella ricerca scientifica e di raccogliere i frutti, in termini di sviluppo, di un investimento senza precedenti per le sue ricadute di carattere economico. L’Italia deve avere il coraggio, la forza e la volontà di andare fino in fondo». L’ha detto il presidente della Regione, Christian Solinas, parlando dell’Einstein Telescope e chiedendo al Governo di farsi parte attiva nel confronto con l’Europa, come sta facendo con il sostegno dei Comuni sardi e dell’intera società civile isolana.

ET sarà l’osservatorio di onde gravitazionali di terza generazione, così definito perché la sua sensibilità gli permetterà di “ascoltare” un volume d’universo almeno mille volte superiore rispetto a quello osservato oggi dai rivelatori esistenti Ligo e Virgo. «ET presenta un potenziale eccezionale e le sfide scientifiche da affrontare porteranno a sviluppi tecnologici in campi che spaziano dal mondo del quantum computing alle allerte per i terremoti, passando per l’ottica di alta precisione oppure la gestione di imponenti quantità di dati con l’aiuto dell’intelligenza artificiale», ha proseguito il presidente. L’ha fatto parlando delle caratteristiche del nuovo rilevatore, definito «un’opportunità straordinaria per la scienza e per l’industria nazionale e per la Sardegna».

Lo spirito di squadra, «l’unità di intenti fino a oggi dimostrata tra istituzioni scientifiche e politiche e l’ondata di consensi attorno a questa fondamentale infrastruttura deve proseguire e farsi sempre più forte e incisiva», ha proseguito il presidente Solinas: «Abbiamo le carte in regola per ospitare a Sos Enattos questo straordinario progetto che ci vede fermi e decisi sostenitori e abbiamo le caratteristiche e la possibilità di incidere realmente sul nostri futuro, creando occupazione e sviluppo nella nostra Terra. Possibilità che l’Italia per prima non può sprecare», ha concluso.

