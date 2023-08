«Cresce il numero dei poveri» 

Grossa preoccupazione nei Comuni del Sulcis a seguito della sospensione del reddito di cittadinanza e per quelle che saranno le conseguenze nell’immediato futuro. I sindaci del plus del distretto di Carbonia si sono incontrati, convocati dal primo cittadino di Carbonia Pietro Morittu nell’aula consiliare di San Giovanni Suergiu per cercare di far il punto di una situazione che si prospetta drammatica

I numeri

Partendo dai numeri è facile comprendere quanto la situazione sia delicata e in parte confusa. Il numero dei percettori del reddito di cittadinanza dei soli Comuni del Sulcis è di 4.160 unità. Questo numero è in realtà molto parziale perché comprende esclusivamente quelli a carico dei Servizi sociali dei Comuni a cui devono essere aggiunti i numeri in possesso dell’Aspal (centro per l'impiego) che sono assolutamente ingenti e che rappresentano la categoria più interessata dalle novità. Con la sospensione di questa misura e l’attesa di conoscere meglio cosa succederà, è facile attendersi che i Servizi sociali, dove operano l’equipe dedicate al reddito di cittadinanza, nei prossimi mesi saranno presi d’assalto. Il sindaco di Carbonia è fortemente preoccupato: «Entro agosto – dice – centinaia di famiglie si ritroveranno senza l’assistenza garantita sino ad oggi, alla quale dovrebbe seguire l’introduzione di nuove misure nazionali». Esiste però un grande problema che il primo cittadino del centro minerario evidenzia: «Ad oggi non ci è dato conoscere quali saranno le tempistiche e le modalità di erogazione dei nuovi strumenti».

I Comuni

All’assemblea sono stati rappresentati tutti i Comuni del distretto di Carbonia ma anche gran parte del Plus delle Isole e di Iglesias e secondo Morittu: «L’ampia partecipazione è il segnale di quanto la questione desti preoccupazione tra gli amministratori, consapevoli delle conseguenze sociali scaturenti dalla progressiva abolizione del Reddito di cittadinanza». Il primo cittadino di Santadi Massimo Impera è chiaro: «Vanno rafforzate le risorse regionali del Reddito di inclusione sociale e potenziati i cantieri occupazionali». Per il sindaco di Portoscuso Ignazio Atzori: «È fondamentale il potenziamento degli uffici dei Servizi sociali per rafforzare l’attività d’ascolto». La Sindaca di San Giovanni Suergiu Elvira Usai ha ritenuto fondamentale poi: «Incrociare i dati dei Comuni con quelli del centro dell’impiego per fornire a tutti noi un quadro d’insieme completo che ci permetta di capire le reali condizioni sociali del territorio». Tutti hanno poi convenuto sul fatto che sarà indispensabile puntare sulle politiche del lavoro, intese come strumento di dignità, e sul far comprendere che le misure devono essere, per coloro che sono in condizione, solo degli input per reinserirsi nel mercato.

