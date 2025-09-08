Cresce il fronte anti speculazioni «Giusto l’impegno dei sindaci» 

I sindaci contro l’assalto delle rinnovabili sono già mobilitati. In Sardegna hanno anche il sostegno di consiglieri regionali e parlamentari, anche di quelli più vicini al Governo. Tuttavia, non risulta che l’emergenza sarda legata all’eolico e al fotovoltaico sia stata inserita nel nuovo patto Stato-Regione.

Le interlocuzioni

«Non ho segnali diretti su questo versante», dice il presidente della commissione Trasporti della Camera Salvatore Deidda (FdI). «Di sicuro sono in corso delle interlocuzioni con il ministro Fratin per ritoccare le quote legate alle rinnovabili, esagerate per quanto riguarda la Sardegna». A sostegno dei sindaci anche Pietro Pittalis (Forza Italia): «Ogni iniziativa utile a rivedere l’impostazione che viene dai precedenti Governi ben venga», spiega. «Mi pare un’iniziativa lodevole: del resto in Sardegna abbiamo i comitati che hanno avviato la protesta contro l’assalto delle rinnovabili in tempi non sospetti. Noi siamo contro ogni forma di speculazione delle multinazionali per sfruttare il nostro territorio e i nostri beni paesaggistici. Il problema è che le quote sono state definite da Governi precedenti: bisognerebbe impostare una procedura nuova sia sul livello nazionale che sul livello europeo». Quindi il pensiero del deputato Pd Silvio Lai: «La richiesta dei sindaci di portare il confronto sul piano nazionale è non solo legittima, ma pienamente condivisibile», argomenta. «Sarebbe un bel gesto che la premier ne incontrasse una delegazione. In Sardegna sono già state messe in campo diverse iniziative legislative per regolamentare le energie rinnovabili, ma coinvolgere il livello nazionale è una scelta intelligente: permetterebbe di rivedere le quote di produzione da fonti rinnovabili in modo da alleggerire l’impegno sull’Isola e, al tempo stesso, aumentare le ricadute concrete per i cittadini a partire da una diminuzione dei costi energetici per cittadini e imprese».

Accuse al Governo

Non manca un attacco al centrodestra. «Dovrebbe essere più lineare: non può cavalcare le proteste a livello locale e poi, a Roma, favorire politiche estrattive che penalizzano le comunità», chiosa Lai. «La coerenza e la tutela dei territori dovrebbero guidare tutte le scelte politiche, a ogni livello».

In Consiglio

Tornando in Consiglio regionale, si registrano altre prese di posizione bipartisan a favore della battaglia dei sindaci ora diventata nazionale: «Siamo stati sempre dell’idea che la decarbonizzazione sia fondamentale ma qui si sta esagerando con i provvedimenti sulle rinnovabili che stanno sfuggendo di mano», dice Maria Laura Orrù, consigliera regionale di Alleanza Verdi Sinistra. «Lo Stato non si approfitti dei territori». D’accordo i Riformatori sardi: «I sindaci hanno pienamente ragione», è la considerazione del capogruppo Umberto Ticca: «non si possono escludere dagli iter decisionali gli enti più vicini ai cittadini. È grave che si continui a pianificare impianti che incidono sulla vita dei territori senza garantire un reale coinvolgimento delle comunità locali».

RIPRODUZIONE RISERVATA