Cresce il bisogno di ascolto tra giovani e anziani 

L’evento Agorai di lunedì, svolto alla DoMusArt di Quartucciu, ha messo in luce una problematica sempre più importante dei giorni nostri, ormai diffusa anche nelle piccole realtà: il bisogno di essere ascoltati. Dai dati locali emerge che a Quartucciu sono 19 le persone che usufruiscono della Legge 20 e sono seguite dal Csm, mentre altre si rivolgono al Comune per essere indirizzate verso sportelli di ascolto o la struttura di via Romagna.

I numeri si inseriscono in un quadro più ampio, come ha spiegato il direttore dell’Asl 1 Alessandro Coni: «In Sardegna sono 150mila le persone con disturbi psichiatrici. Serve sensibilizzare i politici nelle decisioni, stimolare la collettività a essere più attenta, partecipe e inclusiva».

Il cuore dell’iniziativa però sono state le testimonianze dei partecipanti, che hanno raccontato le proprie fragilità come: lutti, sofferenza e bisogno di ascolto.

«La sofferenza è tangibile, lo vediamo tutti i giorni. Serve dedicare più temp o di qualità agli altri e a noi stessi, oltre a ricominciare ad ascoltare davvero», ha spiegato la referente del progetto Manuela Ciosci.

Anche Alessia Piras, 21enne di Quartucciu, ha offerto un punto di vista che ha fatto da ponte tra le diverse generazione: «Provo a rispondere. La salute mentale al giorno d’oggi è ancora un tabù. Non viene messa allo stesso livello della salute fisica. Forse non siamo ancora mentalmente pronti a far fronte a questo tipo di problemi, che partono dal cervello. Se non sta bene la mente, non sta bene neanche il corpo».

Accanto a lei, Elisabetta Rossi ha sottolineato il valore della comunità. «A Quartucciu siamo fortunati per la presenza di un Centro di Aggregazione sociale che ci accoglie come una famiglia. Tante persone quando sono arrivate erano tristi a causa dei problemi personali, ma parlando con noi si sono aperte e trovato supporto». L’iniziativa ha trovato il sostengo dell’amministrazione che ha ricevuto richieste per uno sportello d’ascolto comunale. «Se ci dovessero i presupposti e le richieste, da parte mia ci sarà sicuramente il massimo impegno. Abbiamo portato avanti l’iniziativa con grande orgoglio e il risultato ottenuto ci ha dato ragione anche per merito dei dottori», ha spiegato la vicesindaca Elisabetta Contini.



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