Cresce ancora il brand CFadda 

«Siamo molto contenti di questo dodicesimo negozio», dice la vice presidente che opera nell’area commerciale e marketing, Francesca Fadda. «Un negozio altamente digitalizzato con monitor e postazioni Totem per offrire la massima disponibilità di prodotti. Possiamo offrire oltre 60mila referenze che i nostri clienti possono ritirare qui in negozio gratuitamente, oppure riceverle nelle proprie abitazioni. Offriamo anche tanti servizi come il noleggio attrezzi, il taglio legno, il servizio del tintometro per creare la vernici del colore che più si desidera. Siamo felici perché c’è una nuova squadra CFadda che parte, un negozio che entra a far parte della nostra grande famiglia».

Un polo commerciale che cresce sulla strada provinciale che porta a Settimo San Pietro. Ieri mattina è stato inaugurato il dodicesimo punto vendita CFadda, il Brico 100% Sardegna. Ed è stato subito un successo di folla alla presenza di numerose autorità. Un’azienda familiare, la CFadda, con sedi a Cagliari – in via San Benedetto e in via Calamattia – Senorbì, Carbonia, Macomer, Nuoro, Olbia, Tortolì, Villacidro, Iglesias, Quartu Sant’Elena e ora Settimo San Pietro.

Un polo commerciale che cresce sulla strada provinciale che porta a Settimo San Pietro. Ieri mattina è stato inaugurato il dodicesimo punto vendita CFadda, il Brico 100% Sardegna. Ed è stato subito un successo di folla alla presenza di numerose autorità. Un’azienda familiare, la CFadda, con sedi a Cagliari – in via San Benedetto e in via Calamattia – Senorbì, Carbonia, Macomer, Nuoro, Olbia, Tortolì, Villacidro, Iglesias, Quartu Sant’Elena e ora Settimo San Pietro.

Prodotti e servizi

«Siamo molto contenti di questo dodicesimo negozio», dice la vice presidente che opera nell’area commerciale e marketing, Francesca Fadda. «Un negozio altamente digitalizzato con monitor e postazioni Totem per offrire la massima disponibilità di prodotti. Possiamo offrire oltre 60mila referenze che i nostri clienti possono ritirare qui in negozio gratuitamente, oppure riceverle nelle proprie abitazioni. Offriamo anche tanti servizi come il noleggio attrezzi, il taglio legno, il servizio del tintometro per creare la vernici del colore che più si desidera. Siamo felici perché c’è una nuova squadra CFadda che parte, un negozio che entra a far parte della nostra grande famiglia».

Una storia cominciata tantissimi anni fa. Di recente c’è stato il passaggio di consegne da Cosimo Fadda ai figli. Il presidente è ora Roberto. Cosimo Fadda aveva iniziato a lavorare nel negozio dei nonni all’età di 20 anni. Oltre 40 anni fa iniziò a costruire quello che ora è un impero del bricolage made in Sardinia.

La cerimonia

Alla cerimonia di ieri erano presenti fra gli altri il presidente del Consiglio regionale Michele Pais, l’ex sottosegretario ed ex assessore regionale Paolo Fadda, i consiglieri regionali Cesare Moriconi e Alessandra Zedda, il sindaco di Settimo San Pietro Gigi Puddu col vice Antonio Concu e l’assessora Nicoletta Pitzalis. Presenti anche i fratelli Antonio e Giorgio Lecca che hanno realizzato il polo commerciale. Appena due settimane fa e stato inaugurato un altro centro vendita. «Settimo», dice il sindaco Puddu, «è lieta di ospitare una impresa consolidata come la CFadda. Il nostro impegno è anche quello di intervenire sollecitando soprattutto la realizzazione dei lavori programmati per snellire il traffico sulla 554 e in particolare al semaforo che porta alla provinciale e quindi alla nostra zona industriale».

© Riproduzione riservata