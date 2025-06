Crepe nella scuola primaria Urpi: «A settembre si riapre» 

Crepe sui muri della scuola primaria di Sanluri: nei giorni scorsi, nel teatro Akinu Congia, il sindaco Alberto Urpi ha affrontato il problema insieme a genitori e insegnanti.

Le aule sono inagibili dallo scorso gennaio, quando la comparsa di crepe nel muro esterno fece scattare l’allarme. In nome della sicurezza il primo cittadino dispose la chiusura delle aule nel tratto interessato e il trasferimento temporaneo degli alunni in altri locali.

Urpi ha aspettato la chiusura dell’anno scolastico per fornire aggiornamenti sullo stato dell’edificio di via Giovanni XXIII e sulle misure intraprese per garantire ambienti sicuri, a misura di bambini, presentando il lavoro svolto dagli ingegneri strutturisti dell’Università di Cagliari e dal responsabile dell’ufficio tecnico del Comune. In questi cinque mesi sono state svolte indagini strutturali, statiche e geognostiche e un monitoraggio costante sulle lesioni visibili e invisibili, analizzandone forma, orientamento e localizzazione per comprenderne le cause e valutare eventuali rischi.

«La scuola frequentata dai vostri figli – ha detto Urpi – resta una sorvegliata speciale. Dalle indagini è emersa la necessità di collegare tra di loro i pilastri, una tecnica di rafforzamento innovativa. Salvo imprevisti, a settembre, col suono della prima campanella, le opere saranno completate. L’investimento è di circa 250 mila euro». (s. r.)

RIPRODUZIONE RISERVATA