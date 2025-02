Crepe nella chiesa  della Beata Vergine 

Qualche crepa di troppo è fonte di preoccupazione tra i cittadini, in ansia per le condizioni della chiesa della Beata Vergine, al momento chiusa in attesa dei lavori di ristrutturazione. Se la facciata si presenta in ottime condizioni, infatti, sulla parete laterale si trovano ampie aree di intonaco caduto, che rivelano la struttura interna e le barre di ferro dell’armatura esposte e arrugginite. La chiesetta di origine medievale, che contiene diversi dipinti di Gianni Argiolas, è un luogo a cui tanti monserratini sono affezionati, e non sono mancate le segnalazioni al Comune. Ma, come già spiegato negli scorsi mesi da fonti della curia, l’edificio non è pericolante e non c’è alcun rischio di crolli. Inoltre, la procedura per definire l’inizio degli interventi di ristrutturazione procede spedita. «Siamo alla fase conclusiva», conferma il parroco don Marcello Lanero. «Per cui credo fermamente che entro quest’anno i lavori cominceranno». (d.l.)

