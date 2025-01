Crepe in maggioranza?  

Avanti uniti, ma con qualche astensione che lascia qualche dubbio sulla compattezza della maggioranza. A Serramanna il consiglio comunale, che ha varato a tempo di record il bilancio di previsione 2025-2027 e tutti gli atti collegati (dall’elenco delle opere pubbliche al documento unico di programmazione) fa registrare qualche distacco fra i componenti della maggioranza. Il caso più eclatante è quello del presidente del Consiglio Marco Maccioni, che nella votazione che più qualifica l’azione di governo, quella del bilancio di previsione, si astiene. Al netto della sua posizione di garante e super partes dell’intera Assemblea, quella di Marco Maccioni (astenuto su alcuni punti insieme al collega di maggioranza Maurizio Solinas) appare come una scelta che apre a più di un’interrogativo. Presa di distanza dall’esecutivo? L’interessato per ora non commenta il suo no voto al bilancio, e neppure il sindaco Littera fornisce chiarimenti sull’ipotesi di scollamento nella maggioranza.

«Un segnale»

Senza peli sulla lingua, come spesso accade, è invece il consigliere di minoranza Carlo Pahler, che sulle astensioni in Aula nella maggioranza usa una metafora natalizia. «La cosa che noto è questa: durante tutte le fasi del bilancio la maggioranza ha votato a lampadine natalizie, ad intermittenza. Sicuramente il sindaco non aveva la maggioranza su tutto e questo, a mio avviso, è stato un segnale. L’unico momento in cui hanno votato tutti coesi e uniti è stato solo per l’aumento del gettone di presenza per i consiglieri comunali», affonda Pahler. Il presidente del consiglio comunale Marco Maccioni non è l’unico ad avere marcato, con l’astensione, il voto in Aula sul bilancio di previsione del Comune di Serramanna. Oltre al consigliere Maurizio Solinas si è astenuta anche Elena Fadda nel voto sulla disponibilità e sui prezzi di cessione della aree Pip e Peep. E il suo caso sembra anche più eclatante di quello del presidente Maccioni, vista la carica di consigliera con incarico speciale al bilancio. «Nessuna divergenza politica – commenta l’assessora al Bilancio Elena Fadda – le astensioni sono motivate dalla volontà di chiedere uno sforzo maggiore per rafforzare l'azione amministrativa, con la volontà di proseguire con più incisione nella realizzazione del programma elettorale».

