Crepe e cedimenti, il vicolo chiuso da 13 anni per motivi di sicurezza 

Chiuso al traffico dal 2009 per motivi di sicurezza. È la grottesca situazione di Vico III Sant’Efisio a Stampace, finita al centro di un’interrogazione dei consiglieri comunali di maggioranza Marcello Polastri e Loredana Lai. «Bisogna fare qualcosa – dicono -. Quest'angolo di città, secondo un articolo pubblicato da l’Unione Sarda nel 2013, è una strada ormai dimenticata. Vari edifici hanno evidenti lesioni sulla facciata, quindi sono state considerate “a rischio” in concomitanza con le piogge alluvionali dell'ottobre 2008. Negli anni successivi si sono verificate numerose perdite idriche e gli operai sono ripetutamente intervenuti, non sempre tempestivamente. Le perdite sotterranee – proseguono - avrebbero dato origine a dei vuoti, e mentre le condotte sono state rimesse a nuovo, la strada non ha mai riaperto».

Tra alcuni residenti e il Comune, da anni si trascina un contenzioso legale per il risarcimento dei danni. Analoga situazione accadde nelle vie Peschiera, Pastrengo, Marengo, fanno presente i due consiglieri, che citano anche il recente caso di via Dettori, «dove si è verificata una situazione analoga: lesioni strutturali nelle palazzine, chiusura e sgombero dalle case, transenne nella strada che ancora oggi è sbarrata, mentre le case sono inabitate e le attività commerciali chiuse, con grandi ed evidenti disagi per la collettività». Polastri e Lai chiedono perché il vico III Sant’Efisio si trovi ancora in queste condizioni: «Quando verranno ultimati i lavori per la riparazione della strada e la riapertura? Cosa è stato deciso per far sì che si possa intervenire celermente in casi analoghi di palazzine lesionate da smottamenti sotterranei e strade “insicure”? Sono disponibili fondi speciali? Polizze assicurative? Esattamente quale prassi o metodo “collaudato” d’azione si intende mettere in atto?».

RIPRODUZIONE RISERVATA