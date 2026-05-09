Crepe e avvallamenti sul ponte 

Cresce la preoccupazione dei cittadini per le condizioni del ponte tra via Mandas e via Nazionale, in uno dei tratti più trafficati del territorio in direzione della 554. I residenti segnalano da giorni inquietanti avvallamenti e crepe insieme al deterioramento del manto stradale e la presenza di acqua. Il timore è che la situazione possa aggravarsi ulteriormente con il passaggio quotidiano di auto e mezzi pesanti. A preoccupare è anche il comportamento di alcuni automobilisti che, per evitare dislivello, tagliano la svolta verso via Salvo d’Acquisto invadendo la corsia opposta. Da qui la richiesta di un intervento immediato.

Le proteste

«Passo tutti i giorni da via Nazionale per tornare a casa – racconta Pietro Fanti –. Il gradino è enorme e nelle scorse settimane, nonostante un primo intervento, l’avvallamento ha continuato a peggiorare. Anche a velocità basse si sente la differenza di livello quando si sale nel ponte. Non è un problema di poco conto vista la sua pericolosità». Anche Michela Mainas, che attraversa spesso il ponte a piedi, conferma il peggioramento della situazione: «La crepa ormai attraversa quasi tutta la strada. Ogni giorno passano tantissime auto e molti automobilisti finiscono per passare in contromano. Bisogna intervenire il prima possibile per evitare danni e incidenti». Anche Andrea Lecca sottolinea i pericoli: «Essendo una strada molto trafficata credo debba essere ripristinata il prima possibile e messa in sicurezza. Il primo pensiero è legato ai mezzi più leggeri come gli scooter, che rischiano di farsi parecchio male». La situazione ha spinto il Comune a transennare la parte più danneggiata e a richiedere l’intervento di Abbanoa.

L’assessore

«È stato effettuato il sopralluogo dai tecnici comunali e quelli di Abbanoa – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Walter Caredda –. Ispezionando da sotto il ponte, hanno notato un’infiltrazione d’acqua. Serviranno ulteriori verifiche per individuare da dove arriva e poter agire sul problema. Abbiamo messo in sicurezza con le transenne e installato i cartelli per segnalare il limite di velocità a 10 km/h. L’acqua presente sulla carreggiata invece è causata da una pozza che si crea per le piogge e il dislivello, non da una fuoriuscita di acqua». Nelle prossime ore verranno programmate le operazioni di taglio stradale per risolvere il problema.



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