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06 ottobre 2026 alle 00:38

Crepa sul muro della palestra 

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Si era pensato al cappotto sul tetto, all’impianto fotovoltaico, a canestri nuovi nei campetti dell’esterno, panchine nuove per le squadre, e finestre più preformanti. Ma era sfuggita una grossa crepa nel muro di cinta, comparsa in prossimità di una palma presente nel giardino della palestra.

Una lesione che però ha fatto scattare solo ieri l’intervento dei vigili del fuoco e della polizia locale e che ha portato alla transennatura di una ventina di metri di marciapiede di via Lazio, impedendo il passaggio ai tanti ragazzi che ogni giorno frequentano la palestra Coni. Il paradosso è che tutto succede a soli cinque giorni dall’aggiudicazione dell’appalto per all’efficientamento energetico della struttura. Un intervento da circa 280 mila euro, appannaggio della Edilvera di Agrigento con un ribasso del 22,21 per cento sulla base d’asta di 357 mila euro. Un progetto articolato, destinato a migliorare l’efficienza energetica e la funzionalità dell’impianto, ma che nelle carte non contempla la criticità emersa sul muro di cinta. La palma ormai secca, si trova proprio a ridosso della zona interessata dalla lesione. Saranno naturalmente gli accertamenti a stabilire se e in quale misura le radici abbiano avuto un ruolo. Una scena che stride con il progetto appena aggiudicato.

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