«Creo oggetti per superare il mio dolore» 

Una vita da falegname, trascorsa a realizzare mobili e oggetti in legno richiesti in tutto il circondario. Quel dono che oggi lo sta aiutando a superare l’assenza dell’amata moglie, Anna Maria Pisano, scomparsa lo scorso anno. «Eravamo inseparabili», racconta con la voce spezzata dalla commozione Camillo Secci, pensionato di Selargius che nell’ultimo anno ha ripreso in mano gli attrezzi del mestiere e dato forma a più di ottocento oggetti in legno.

In mostra a casa sua

Una stanza della sua casa - nel cuore del quartiere di San Nicolò - è dedicata all’esposizione. Fra le pareti della camera l’82enne ha appeso taglieri, borracce, boccali, ceste, mini botti per l’acqua e il vino: ogni oggetto è stato costruito e levigato con cura, ore di lavoro e passione dedicate fra una commissione e l’altra. «Da quando sono vedovo vado io a fare la spesa, prima facevo tutto con mia moglie. Era lei che si occupava dell’organizzazione in casa, ogni cosa doveva essere in ordine». Ricordi che inevitabilmente fanno scendere qualche lacrima. «Abbiamo avuto tre splendide figlie, e ora ci sono anche i nipoti a farmi compagnia». Tutti presenti a turno in casa di nonno Camillo, pronti ad aiutarlo e riempire quel vuoto lasciato dopo la morte della moglie.

La storia

I primi passi da artigiano risalgono a quando aveva appena dodici anni. «Rientravo da scuola e andavo nella falegnameria di amici di famiglia, ogni giorno osservavo e poi mi mettevano alla prova. Ho imparato in fretta, forse perché ero portato e mi piaceva o semplicemente mi impegnavo talmente tanto che in poco tempo sono diventato autonomo: a sedici anni ricordo che avevo già fatto da solo le finestre per casa dei miei genitori». Poi l’apertura di una bottega artigiana tutta sua in via Rosselli, diventata punto di riferimento per tanti a Selargius, una bella avventura archiviata diversi anni fa dopo il traguardo della pensione.

Ma la missione da falegname resta, tanto che nelle mani di Secci un qualsiasi pezzo di legno riesce ancora a diventare la base per un vassoio o una cesta. «Ogni mattina vado in cimitero a salutare mia moglie, faccio la spesa, poi torno e mi metto a fare qualche lavoretto, mi aiuta a non pensare», racconta. «Molti oggetti li regalo a familiari e amici, tutti hanno qualche oggetto realizzato da me». La prima collezione delle sue creazioni in legno Camillo Secci l’ha esposta lo scorso anno nella sala al primo piano del centro polivalente di Si ‘e Boi, in occasione dell’ultima edizione dell’Antico sposalizio selargino. Nel frattempo le opere realizzate nell’ultimo anno sono diventate oltre ottocento. «Una bella soddisfazione, ma ho un desiderio che mi piacerebbe realizzare: vorrei trasmettere la bellezza di questo mestiere, tramandare un’arte che non tutti conoscono».

Un corso, oppure un laboratorio dedicato per formare futuri falegnami, magari promosso dal Comune. «Ora ho tutto il tempo per insegnare a qualche giovane le basi e i segreti di un lavoro che davvero sta rischiando di scomparire».

