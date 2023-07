Cremonini prende il largo Le star puntano al nord 

La lista dei “vip” che hanno scelto la Sardegna per le vacanze comincia a essere corposa. Giugno è il mese dei calciatori, e anche la scorsa estate inaugurare la stagione toccò a un fuoriclasse del pallone del calibro di Zlatan Ibrahimovic . Ma quest’anno a rompere gli indugi ci ha pensato il fuoriclasse del cinema Leonardo DiCaprio .

Che, ospite di un evento mondano, ne ha approfittato per godersi qualche giorno in barca con amici e colleghi. La stella di Hollywood è approdata in Gallura a fine maggio per partecipare al matrimonio tra la modella americana Madison Headrick e il commerciante d'arte Joseph Nahmad , celebrato a Monte Moro, a due passi da Porto Cervo. E non era, peraltro, l’unica celebrità invitata: tra gli ospiti delle esclusive nozze anche Tobey Maguire , compagno di set di DiCaprio (peraltro) ne “Il grande Gatsby” e reduce, al pari del collega, dal red carpet del Festival di Cannes, la campionessa di tennis Serena Williams , ormai ex giocatrice, in dolce attesa del suo secondogenito, col marito Alexis Ohanian e la figlia Olympia , di 5 anni, lo stilista Tommy Hilfiger e Ashley Biden , figlia del presidente degli Stati Uniti Joe Biden , ma anche il super imprenditore Bernard Arnault , fondatore e amministratore delegato di Lvhm, la più grande compagnia francese del mercato della moda, proprietaria di top brand come Christian Dior, Bulgari, Fendi, Givenchy e Louis Vuitton, e Peggy Gou , la famosa disc jockey, produttrice discografica e stilista sudcoreana.

Toccata e fuga, circondata da un velo di mistero visto che non se ne conosce il reale motivo (vacanza lampo, sopralluogo per un film?), per Tom Cruise , atterrato a Olbia con un volo privato e ripartito a stretto giro senza concedere nulla ai paparazzi. Poi, è arrivato il re dei calciatori: Cristiano Ronaldo , con la compagna Georgina Rodriguez e i quattro figli su maxi yacht con vista sull’isola di Tavolara. E, archiviati gli impegni con le squadre di club e le rispettive nazionali, a ruota gli altri, intercettati i più nell’Arcipelago di La Maddalena: gli argentini Erik Lamela , Marcos Acuna e Julian Alvarez , il capitano della Roma Lorenzo Pellegrini , Piotr Zielinski del Napoli e Lukasz Skorupski del Bologna e, ultimi in ordine di apparizione, Luis Alberto della Lazio e il connazionale spagnolo Alberto Moreno , in forza al Villarreal.

Non mancano i personaggi televisivi, da Lorella Cuccarini , in Ogliastra, alle concorrenti dell’ultimo Gf Vip O riana Marzoli , Micol Incorvaia , Nicole Murgia e Giaele De Donà , e della musica italiana (leggi Cristiano De Andrè , di passaggio a Cagliari in direzione L’Agnata, dove ha pranzato dietro al porto, e Cesare Cremonini a San Teodoro) né giganti del business come il patron di Amazon Jeff Bezos , il cui mega yacht a vela Koru è stato avvistato nelle acque della Costa Smeralda pochi giorni fa.

Ma è a luglio, extra Ferragosto, che è previsto il grosso: atteso il big Robert De Niro , un habitué da qualche estate. E, va da sé, le influencer: la diva Chiara Ferragni con famiglia al seguito e quest’anno Paola Turani al Sud e Zoe Cristofoli al Nord.

