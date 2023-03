Cremonese per la salvezza, Atalanta per la Champions 

Cremona. I padroni di casa per tenere accesa la fiamma della speranza, gli ospiti per continuare la corsa verso la Champions, avvicinarsi alla Roma e respingere gli assalti della Juventus. Si gioca allo Zini alle 15 e i grigiorossi sperano di festeggiare nel modo migliore i 120 anni di vita compiuti questa settimana. Il tecnico Davide Ballardini deve rinunciare a Chirches, infortunato, ed è sulle spine per l’attaccante Okereke, alle prese con un problema muscolare che lo ha costretto ha fatto lavorare parzialmente col gruppo in questi ultii giorni. La sua presenza è in dubbio, ci sono maggiore probabilità di averlo arruolabile per la semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina.

Tra i bergamaschi rientra Koopmeiners, che ha smaltito la lesione al bicipite femorale sinistro subìta a fine primo tempo con l’Udinese (infortunio costatogli l’assenza per due giornate contro Napoli ed Empoli). Sono tornati dalle rispettive Nazionali anche Boga, Demiral e Pasalic ma restano dubbi in difesa e dietro le punte, che dovrebbero esesre Hojlund (protagonista di due grandi partite nelle qualificazioni a Euro 2024) e Lookman. Djimsiti ha proseguito nel percorso di recupero come Vorlicky (che lamenta noie al ginocchio sinistro), così in difesa sembra favorito il terzetto Toloi-Palomino-Scalvini a protezione del portiere Musso, mentre per la maglia dietro le punte l’allenatore Gian Piero Gasperini deciderà tra Pasalic e Emerson. Meno scelta sulle corsie, dove Zappacosta e Maehle sono favoriti su Soppy e Ruggeri.

