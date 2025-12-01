Cremonese, che colpo! 

Bologna 1
Cremonese 3
Bologna (4-2-3-1) : Ravaglia, Zortea (34' st Holm), Casale (1' st Heggem), Lucumi, Miranda, Moro, Pobega, Orsolini (34' st Bernardeschi), Odgaard (30' st Dallinga), Dominguez (1' st Cambiaghi), Castro. In panchina Pessina, Franceschelli, Lykogiannis, De Silvestri, Ferguson, Sulemana, Fabbian, Rowe. Allenatore Italiano.
Cremonese (3-5-2) : Audero, Terracciano, Baschirotto, Bianchetti, Barbieri, Payero (22' st Grassi), Bondo (30' st Zerbin), Vandeputte, Pezzella (41' st Folino), Vardy, Bonazzoli (30' st Sanabria). In panchina Silvestri, Nava, Ceccherini, Folino, Valoti, Sarmiento, Mussolini, Johnsen, Moumbagna, Vazquez. Allenatore Nicola.
Arbitro : Feliciani di Teramo.
Reti : nel pt 31' Payero, 35' Vardy, 48' Orsolini (rigore); nel st 5' Vardy.
Bologna. Colpo della Cremonese nel posticipo di Serie A: sbanca Bologna 3-1. Micidiale uno-due con Payero e Vardy, poco prima dell’intervallo il rigore di Orsolini. Ancora Vardì firma la doppietta in avvio di ripresa.
RIPRODUZIONE RISERVATA