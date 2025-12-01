VaiOnline
Serie A.
02 dicembre 2025 alle 00:37

Cremonese, che colpo! 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Bologna 1

Cremonese 3

Bologna (4-2-3-1) : Ravaglia, Zortea (34' st Holm), Casale (1' st Heggem), Lucumi, Miranda, Moro, Pobega, Orsolini (34' st Bernardeschi), Odgaard (30' st Dallinga), Dominguez (1' st Cambiaghi), Castro. In panchina Pessina, Franceschelli, Lykogiannis, De Silvestri, Ferguson, Sulemana, Fabbian, Rowe. Allenatore Italiano.

Cremonese (3-5-2) : Audero, Terracciano, Baschirotto, Bianchetti, Barbieri, Payero (22' st Grassi), Bondo (30' st Zerbin), Vandeputte, Pezzella (41' st Folino), Vardy, Bonazzoli (30' st Sanabria). In panchina Silvestri, Nava, Ceccherini, Folino, Valoti, Sarmiento, Mussolini, Johnsen, Moumbagna, Vazquez. Allenatore Nicola.

Arbitro : Feliciani di Teramo.

Reti : nel pt 31' Payero, 35' Vardy, 48' Orsolini (rigore); nel st 5' Vardy.

Bologna. Colpo della Cremonese nel posticipo di Serie A: sbanca Bologna 3-1. Micidiale uno-due con Payero e Vardy, poco prima dell’intervallo il rigore di Orsolini. Ancora Vardì firma la doppietta in avvio di ripresa.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La classifica

Qualità della vita, Cagliari prima al Sud

l A. Carta, A. Artizzu
Criminalità

Detenuti al 41 bis nel carcere di Uta:tutti uniti per il no

Ornano: purtroppo arriveranno Todde: decisione calata dall’alto 
Marco Noce
1933-2025

È l’ultima volée del principe Nicola

Il primo italiano a vincere uno Slam Campione inimitabile, icona di eleganza 
Enrico Pilia
I messaggi

Emma Bonino, ore di preoccupazione

Magi (+Europa): «Condizioni stabili, è una lottatrice». Solidarietà bipartisan 
Calabria

Assalto a un portavalori, rubati 2 milioni

In azione un commando di una decina di persone armate di kalashnikov 