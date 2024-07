Cremone: «Via il cemento dalla torre spagnola» 

A Portoscuso da alcuni mesi sono in corso i lavori per la messa in sicurezza della torre spagnola, monumento simbolo della cittadina. Un intervento finanziato dal ministero dei Beni culturali e seguito dalla Soprintendenza. Sulle modalità di ristrutturazione Angelo Cremone, di Sardegna Pulita, solleva alcune perplessità. «Questi lavori di ripristino sarebbero stati l’occasione giusta per demolire la costruzione sul tetto della torre - dice Cremone - invece hanno tenuto questa sconcezza che non ha nulla a che fare con lo stato storico dell’edificio. Ma l’amministrazione comunale tutta, maggioranza ed opposizione, ne è a conoscenza? Si sta perdendo un’occasione per riportarla all’origine». (a.pa.)

