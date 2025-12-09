VaiOnline
Tortolì.
10 dicembre 2025 alle 00:23

Cremazioni, adesso è un boom 

Fino allo scorso anno pochi casi: determinante il risparmio sui costi 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Le cremazioni crescono del 100 per cento. Nell’ultimo anno dodici urne cinerarie hanno varcato la soglia del cimitero di viale Santa Chiara. Il doppio rispetto a quelle tumulate nel 2024. La tradizione resiste, ma la tendenza avanza di pari passo con il cambiamento ideologico che il funerale ha subito negli ultimi decenni. La tipologia di legno del cofano funebre e un posto di nicchia all’interno del cimitero non rappresentano più quel valore aggiunto che molti ricercavano. Non è solo una scelta ideologica, ma anche economica. Al netto del costo della cremazione (al tempio di Olbia poco più di 800 euro compresa l’urna), per il resto degli anni il risparmio è piuttosto marcato, sia nel rapporto tra diverse tipologie di concessione (loculo o celletta), sia nella spesa del marmista per l’acquisto di una lapide.

I costi

Ma i numeri restano ben lontani da quelli certificati nel nord Italia. Il fenomeno è poco diffuso nel Mezzogiorno, complice la maggiore disponibilità nelle aree del settentrione dei centri crematori. In Sardegna sono solo tre quelli disponibili (Cagliari, Olbia e Sassari). A Tortolì il listino delle concessioni cimiteriali è stato ritoccato all’inizio dell’anno. Era fermo dal 2013. I familiari del defunto (residente) cremato devono pagare un canone trentennale di 450 euro (564 per i non residenti), mentre il costo (per 30 anni) di uno spazio a terra varia tra i 1.500 euro per i residenti e i 1.875 euro per i non residenti.

Il listino

Il loculo centrale resta il più ambito. La scelta di trascorrere il riposo eterno a metà della colonna ha un costo maggiorato del 20 per cento rispetto alle altre due posizioni: 900 euro. Risparmio assicurato (-20 per cento) per il loculo di fascia alta (600 euro). Invariata la spesa per il più basso (750 euro). Dimora eterna più cara anche per i non residenti che, al netto della sepoltura nel loculo o a terra, pagano il 25 per cento in più. Il motivo? «Sussiste da parte dell’utenza una maggiore richiesta per i loculi posti nella fascia centrale e contestualmente una minore domanda per quelli posti in fascia alta». Intanto, il Comune ha appena aggiudicato a un’unica impresa due lotti per l’ampliamento del cimitero: «I lavori partiranno presumibilmente a gennaio», conferma l’assessore ai Lavori pubblici, Vincenzo Nieddu.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Calcio

Gaetano, una rete per la svolta

l Caruso, Pilia
Regione

Agricoltura, nuovo corso con Agus «Filiera del cibo, chiave del rilancio»

I Progressisti ritornano nell’esecutivo: «Serve collegialità su tutto» 
Alessandra Carta
politica

I boss nell’Isola, scontro fra Todde e Nordio

La presidente: «Da Meloni sei giorni di silenzio sul 41-bis». Il ministro: «Nessun arrivo di detenuti» 
Marco Noce
La storia

«A 80 anni lavoro nella mia farmacia:  la pensione aspetta»

Anna Scalas: non ho alcuna fretta di rinunciare all’impegno quotidiano 
Flavia Inconi
orrore a roma

Violentata all’uscita della metro

La vittima è una studentessa fuori sede di 23 anni, caccia a tre uomini 