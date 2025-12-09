Cremazioni, adesso è un boom 

Le cremazioni crescono del 100 per cento. Nell’ultimo anno dodici urne cinerarie hanno varcato la soglia del cimitero di viale Santa Chiara. Il doppio rispetto a quelle tumulate nel 2024. La tradizione resiste, ma la tendenza avanza di pari passo con il cambiamento ideologico che il funerale ha subito negli ultimi decenni. La tipologia di legno del cofano funebre e un posto di nicchia all’interno del cimitero non rappresentano più quel valore aggiunto che molti ricercavano. Non è solo una scelta ideologica, ma anche economica. Al netto del costo della cremazione (al tempio di Olbia poco più di 800 euro compresa l’urna), per il resto degli anni il risparmio è piuttosto marcato, sia nel rapporto tra diverse tipologie di concessione (loculo o celletta), sia nella spesa del marmista per l’acquisto di una lapide.

I costi

Ma i numeri restano ben lontani da quelli certificati nel nord Italia. Il fenomeno è poco diffuso nel Mezzogiorno, complice la maggiore disponibilità nelle aree del settentrione dei centri crematori. In Sardegna sono solo tre quelli disponibili (Cagliari, Olbia e Sassari). A Tortolì il listino delle concessioni cimiteriali è stato ritoccato all’inizio dell’anno. Era fermo dal 2013. I familiari del defunto (residente) cremato devono pagare un canone trentennale di 450 euro (564 per i non residenti), mentre il costo (per 30 anni) di uno spazio a terra varia tra i 1.500 euro per i residenti e i 1.875 euro per i non residenti.

Il listino

Il loculo centrale resta il più ambito. La scelta di trascorrere il riposo eterno a metà della colonna ha un costo maggiorato del 20 per cento rispetto alle altre due posizioni: 900 euro. Risparmio assicurato (-20 per cento) per il loculo di fascia alta (600 euro). Invariata la spesa per il più basso (750 euro). Dimora eterna più cara anche per i non residenti che, al netto della sepoltura nel loculo o a terra, pagano il 25 per cento in più. Il motivo? «Sussiste da parte dell’utenza una maggiore richiesta per i loculi posti nella fascia centrale e contestualmente una minore domanda per quelli posti in fascia alta». Intanto, il Comune ha appena aggiudicato a un’unica impresa due lotti per l’ampliamento del cimitero: «I lavori partiranno presumibilmente a gennaio», conferma l’assessore ai Lavori pubblici, Vincenzo Nieddu.

