basket crema 65

dinamo sassari 61

Parking Graf Crema : D'Alie 11, Melchiori 13, Kaba 15, Dickey 12, Meresz 6, Nori 4, Conte 4, Capoferri ne, Caccialanza ne, Severgnini ne, Rizzi ne, Pappalardo ne. All. Piazza.

Banco di Sardegna SS : Carangelo 19, Gustavsson 8, Makurat 6, Thomas 4, Holmes 13, Toffolo 7, Mazza, Arioli ne, Fara ne, Ciavarella 4. All. Restivo.

Arbitri : Pecorella, Miniati e Lanciotti.

Parziali : 19-18; 30-36; 51-54.

Note . Tiri liberi: Crema 10/14; Sassari 9/10. Percentuali di tiro: 26/64 (3/14 da tre, ro 6 rd 29); Sassari 23/64 (6/21 da tre, ro 12 rd 34).

Cade di nuovo in trasferta una Dinamo che sta inevitabilmente rifiatando. A Crema si impongono in volata le padrone di casa per 65-61. La sconfitta rende ormai impossibile soffiare il terzo posto a Venezia, mentre il quarto in A1 femminile non è ancora aritmetico, occorre una vittoria o una sconfitta del Geas Sesto San Giovanni che a parità di confronti diretti ha differenza punti favorevole (+33). La squadra di Restivo non è apparsa brillante, ha dovuto centellinare la lunga Gustavsson e ha tirato maluccio da due punti sbagliando conclusioni banali.

Cenni di cronaca

Carangelo fa 3/3 nelle triple e Sassari va a +6: 12-18 al 8'. Le padrone di casa ribaltano il match: 21-18 al 12'. La squadra di Restivo attacca il ferro con Makurat e Ciavarella: +3 al 15'. Prima del riposo tocca anche il +8 Sassari col play Carangelo che al riposo ha 13 punti e 6 rimbalzi. Nel terzo quarto Crema rientra con le tre triple di Melchiori (51-51) Holmes pur aiutando nella costruzione del gioco e dominando a rimbalzo in difesa (12 per lei) è imprecisa al tiro. Crema è più lucida nel finale, va avanti con D'Alia e la chiude coi 4 liberi di Conte.

