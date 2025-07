«Creiamo una Comunità energetica» 

Nei giorni scorsi il sindaco, Massimiliano Sanna, e l’assessore all’Energia, Ivano Cuccu, hanno convocato in Comune i rappresentanti di Provincia, Consorzio industriale e di bonifica e della Casa di reclusione di Massama, per definire il percorso da seguire per la nascita della comunità energetica rinnovabile insieme ai tecnici della società di ingegneria per l’ambiente Egeria incaricata di elaborare lo studio di fattibilità. «Una scelta funzionale alla transizione energetica e allo sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale – osserva Sanna – La costituzione della Comunità energetica porterà benefici ambientali, sociali ed economici».

«La nostra idea è coinvolgere i principali attori istituzionali presenti in città per creare una base produttiva significativa, capace di generare economie di scala di cui potrà trarre beneficio l’intero tessuto sociale ed economico – aggiunge Cuccu – Il Comune ha già avviato, per una parte dei propri immobili, una modifica negli schemi di approvvigionamento e consumo di energia. Alcuni sono infatti dotati di un impianto fotovoltaico e l’energia viene così autoconsumata, altri ne sono invece privi e sono di assoluto interesse immediato ai fini della nascita della Comunità energetica. Analogamente gli altri enti, quelli già coinvolti e altri che potranno aggiungersi». ( m. g. )

