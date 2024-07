«Creiamo nuove politiche di welfare» 

«I disturbi dello spettro autistico (ASD) sono caratterizzati da alterazioni dello sviluppo del linguaggio, compromissione delle capacità di relazione e comunicazione sociale, dalla presenza di modalità ristrette e ripetitive di interessi e comportamenti»,sottolinea la dottoressa Silvia Paba, dirigente medico referente dei Disturbi dello Spettro autistico presso la Struttura complessa di Neuropsichiatria dell’infanzia e adolescenza dell’Asl di Cagliari: «La frequente associazione all'ASD di disabilità intellettiva o talvolta problematiche neurologiche, internistiche e psichiatriche genera gradi di deficit funzionale eterogenei che necessitano di interventi terapeutici qualificati e differenziati. Il decorso del disturbo è severamente condizionato dalla disponibilità dei servizi sanitari e socio-assistenziali dedicati e dalla programmazione di interventi riabilitativi e terapeutici in linea con i bisogni e i cicli di vita della persona con ASD».

«La Legge Regionale 28 luglio 2022, n.14 e il Piano operativo per la promozione e il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nell’ASD in Sardegna (Allegato alla D.G.R. n. 40/5 del 4.8.2020)», prosegue Paba, «indicano le risorse necessarie per la strutturazione, oggi ancora carente, di una rete di professionisti della salute mentale che dalla Neuropsichiatria infantile alla Psichiatria adulti possano occuparsi della cura nell’arco della vita, in collaborazione con agenzie educative, enti locali, associazioni di familiari. Oggi la rete integrata di servizi è ancora carente, si registra un vuoto assistenziale nella presa in carico della persona ASD in età adulta e, vista l’assenza di personale sanitario opportunamente dedicato alle disabilità complesse nei reparti ospedalieri di emergenza/urgenza, una minore efficienza nella individuazione e cura di problemi internistici e chirurgici con un peggioramento della qualità di vita. I fondi ministeriali che dal 2015, anno di emanazione della legge nazionale n.134, sono stati stanziati si sono tradotti per lo più in progetti regionali a termine, tuttavia hanno permesso sensibilizzazione e“cultura” sul tema. Occorre indubbiamente portare avanti in sinergia nuove politiche di welfare che possano garantire alle persone con ASD un progetto di vita più salutare, con opportunità di partecipazione alla comunità e soluzioni abitative diversificate per favorire la loro indipendenza».