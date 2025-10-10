Credito, stretta per le piccole imprese 

Condizioni di accesso al credito assai difficoltose, se non impossibili. Una contrazione dei prestiti a cui si aggiunge il peso di tassi che non calano. Va così da anni per le micro, piccole e medie imprese della Sardegna, penalizzate sul versante degli investimenti e dei costi crescenti. Una fotografia scattata dagli uffici studi di Confartigianato e di Cna.

Un minore sostegno

A giugno di quest’anno, rileva Confartigianato Sardegna, i prestiti alle micro e piccole imprese sarde, fino a venti dipendenti, sono diminuiti del 3,7% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno mentre, al contrario, i finanziamenti al resto delle attività sono cresciuti dell’1,6%. Tra le erogazioni, il 54,6% va ai servizi, il 31,6% al manifatturiero, l’8% alle costruzioni e il 5,7% all’agricoltura. «La ripresa del credito resta fragile e diseguale», sottolinea Giacomo Meloni, presidente di Confartigianato. «Un’adeguata disponibilità di credito è essenziale per sostenere gli investimenti e favorire la ripresa produttiva, soprattutto per le aziende più piccole».

Un peso insostenibile

In aggiunta a tale condizione, vi è quella dei tassi di interesse. Analizzando il Tae (tasso di interesse effettivo) medio applicato alle micro, piccole e medie imprese sarde, risulta essere è il più elevato d’Italia con l’11,37% contro il 6,61% applicato alle realtà di medie e grandi dimensioni, condizione che crea un gap tra le piccole e le grandi di 476 punti base. Sempre a giugno di quest’anno, la totalità delle attività produttive sarde ha pagato in media un tasso di interesse annuo effettivo del 6,80% contro la media nazionale del 5,22%. L’Isola si piazza terza nella classifica nazionale dove i prestiti costano di più dopo Calabria con 7,13% e Molise con 6,81% contro l’Emilia Romagna, ultima nella graduatoria, il cui tasso è del 4,74%.

La selettività crescente

Un mercato del credito regionale che, avvisano da Cna Sardegna, sta applicando una selettività crescente. Pur in presenza di un tasso di deterioramento in calo, i tassi d’interesse restano alti, segno di un rischio percepito elevato e di una concorrenza limitata. E calano, conferma il dossier del suo centro studi che prende in esame i primi sette mesi del 2025, i volumi di credito concessi alle imprese con meno di venti addetti. Nel periodo si è arrestato il calo del volume complessivo del credito bancario concesso alle imprese della Sardegna per esigenze di liquidità o investimento.

Dinamica pericolosa

Tra gennaio e luglio l’ammontare delle consistenze è addirittura risalito, riportandosi a circa 7,8 miliardi di euro, dai 7,6 miliardi di inizio anno. Ma il mercato del credito regionale è tutt’altro che in salute. Nell’Isola chiedere un prestito risulta più oneroso, per esigenze di liquidità che per progetti di investimento. La Sardegna, di contro, si contraddistingue per una riduzione marcata del tasso di deterioramento, sceso allo 0,8, sotto della media nazionale (1,0). «Il rischio è che questa dinamica», dicono Luigi Tomasi e Francesco Porcu, presidente e segretario di Cna Sardegna, «se prolungata, accentui la vulnerabilità strutturale del sistema produttivo isolano, riduca la capacità delle imprese, specialmente Pmi e imprese artigiane, di competere ed investire».

