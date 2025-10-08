Credito cooperativo, l’elogio di Bankitalia 

Il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta elogia il ruolo del credito cooperativo come sostegno ai clienti anche nei momenti di crisi e di riduzione delle diseguaglianze ed esorta a cambiare strategia per adeguarsi ai mutamenti dell’economia e all’avvento della tecnologia mantenendosi fedeli al loro spirito originario.

Al convegno organizzato da Bankitalia sulle istituzioni cooperative il governatore chiede anche un’azione incisiva sul debito dei paesi poveri tornato a crescere in questi anni. Un «dovere morale» dice, oltre a sottolineare la necessità di agire sia per motivi economici sia perché la povertà è una «potente spinta all'immigrazione irregolare» verso le economie avanzate.

Ed ecco che il credito cooperativo, in Europa e altrove, è uno degli strumenti per dare accesso al credito a giovani, donne e imprenditori. Come sottolinea Martin Raiser della Banca Mondiale sono ancora 1,3 miliardi le persone senza un rapporto di credito o un conto corrente.

E se la cooperazione ha agito bene finora però, rileva Panetta, ci sono nuove sfide: «La strategia di espandere il portafoglio crediti è divenuta più difficile» e foriera di «rischi più alti». Inoltre nelle economie avanzate, «la riduzione della quota di mercato delle Pmi sulla produzione erode la domanda per le relazioni tradizionali nei prestiti».

