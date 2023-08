Crediti edilizi, li acquisterà Poste 

Qualcosa si muove. Nello stallo profondo sulla cessione dei crediti fiscali da bonus edilizi la prima a muoversi ufficialmente sarà Poste italiane. Il colosso multiservizi riaprirà dopo mesi le casse per acquistare le detrazioni fino al 110% per la ristrutturazione degli immobili. Un’operazione che, tuttavia, riguarderà «esclusivamente le persone fisiche e le cosiddette prime cessioni per un ammontare massimo di 50mila euro», spiega una nota della società.

Reazioni

L’iniziativa di Poste, sebbene abbia i presupposti del colpo di scena, lascia tiepidi gli animi degli imprenditori sardi, di fatto esclusi dalla possibilità di cedere parte dei milioni di euro acquisiti in questi anni dai proprietari degli immobili da ristrutturare e mai ceduti successivamente a istituti di credito o intermediari finanziari per ottenere le liquidità sperate.

«La novità potrà fare contenti solo i privati che hanno fatto piccole ristrutturazioni», conferma Silvio Alciator dell’Ance, l’associazione dei costruttori affiliata a Confindustria. «Di certo non aiuterà le imprese edili, che da mesi sono costrette a tenere in pancia milioni di crediti fiscali che nessuno vuole, senza poter quindi incassare le risorse indispensabili a pagare stipendi, contributi e tasse»

Attesa

L’imprenditore spera quindi in ben altro per risollevare le sorti di un comparto che ha vissuto, proprio grazie la stagione dei bonus edilizi, due anni d’oro e che ora rischia di perdere tutto, lasciando a casa migliaia di lavoratori. «Dopo tanto parlare niente si è mosso sul fronte delle banche disposte ad acquistare i nostri crediti», prosegue Alciator. «La speranza resta comunque quella che il Governo approvi un prolungamento delle scadenze di almeno sei mesi oltre dicembre 2023 che permetta ai cantieri in corso di concludersi senza il rischio di perdere gli incentivi».

Bonus 110%

Nel mentre il futuro per le imprese dell’Isola che hanno visto crescere organici e fatturati grazie al Superbonus si fa sempre più nero. L’ultimo report di Enea, l’ente che riceve tutte le richieste di incentivo al 110%, ha registrato in Sardegna a luglio solo 99 richieste, a conferma che l’inerzia del più amato incentivo edilizio degli ultimi tempi sia virtualmente agli sgoccioli.

«Il Governo, nonostante i ripetuti appelli, non sembra ancora accorgersi della catastrofe in atto», conclude Alciator. «Sono però sicuro che fra qualche mese, quando il gettito dell’Iva dalle imprese delle costruzioni crollerà vertiginosamente, a Roma capiranno che bloccare all’improvviso un comparto nevralgico per l’economia senza poter dare alternative valide ai bonus sarà stata una scelta disastrosa. Sperando che quando tutto questo sarà chiaro non sia troppo tardi».

