Crediti del Superbonus, sabato corteo di Fillea Cgil e Feneal Uil 

Il decreto sulle misure urgenti per la cessione dei crediti edilizi, approvato dal Consiglio dei ministri il 16 febbraio, per Fillea Cgil e Feneal Uil potrebbe far sfumare tantissimi posti di lavoro ed escludere i cittadini con redditi bassi dalla possibilità di avere una casa più vivibile, salubre, sicura ed efficiente per l’energia.

I sindacati chiedono una modifica e, per fare il punto sulle ripercussioni, hanno promosso per sabato la Giornata di mobilitazione nazionale “Fai la cosa buona” in cinque città: Cagliari, Torino, Roma, Napoli e Palermo. Nel capoluogo sardo appuntamento dalle 9, al Parco di Molentargius, all’ingresso del quartiere La Palma. Un corteo dai parcheggi fino all'edificio dei Sali scelti, per un incontro al quale parteciperanno, tra gli altri, i segretari nazionali Giulia Bartoli di Fillea Cgil e Stefano Costa di Feneal Uil.

«Senza correttivi», dice Erika Collu, segretaria regionale di Fillea Cgil, «si rischiano un tracollo ambientale e cinquemila posti di lavoro diretti in edilizia, tremila nell’indotto, 2.800 legati all’aumento della domanda di consumi e servizi dovuta ai redditi di lavoro».

Anche Gianni Olla, segretario generale regionale di Feneal Uil, ritiene che «se non dovessero essere apportate modifiche al decreto, gli effetti sarebbero devastanti. Si insinuerebbe un principio, quello dei sub appalti a “cascata”, che genera distorsioni, deresponsabilizza le imprese madri e i committenti».