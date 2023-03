Credit Suisse,  ci pensa Ubs: salvataggio  da 3 miliardi  

Ginevra. Ubs acquista la rivale Credit Suisse per tre miliardi di franchi svizzeri (3,35 miliardi di dollari). Con un'operazione architettata dalla Banca centrale svizzera, e il coinvolgimento della autorità europee e americane, i due colossi convolano a nozze in un storico accordo per cercare di disinnescare la crisi in atto nel sistema bancario, con una corsa nel fine settimana per risolvere il caso prima della riapertura dei mercati.

Nell'annunciare l'accordo - il maggiore fra due banche dalla crisi del 2008, raggiunto al termine di un fine settimana convulso di trattative senza sosta - le autorità svizzere si affrettano a precisare che l'operazione «non è un salvataggio ma è una soluzione commerciale», la «migliore per riportare fiducia». Le nozze, spiegano da Berna, «assicurano la stabilità finanziaria» e tutelano «l'economia svizzera in questa situazione eccezionale». Ubs otterrà fino a 100 miliardi di franchi svizzeri di liquidità dalla Banca centrale svizzera, oltre a garanzie per 9 miliardi dal governo svizzero per far fronte a eventuali perdite di Credit Suisse. Per Ubs si tratta di rassicurazioni importanti visto che, per come è stato strutturato l'accordo non ha alcuna possibilità di fare un passo indietro, neanche a fronte di un'eventuale opposizione dell'antitrust.

